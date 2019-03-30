共建“一带一路”和第二届“一带一路”国际合作高峰论坛筹备工作

2018年11月17日，习近平主席宣布第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于2019年4月在北京举行。国内国际舆论对此高度关注。3月29日，负责高峰论坛筹备工作的中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪同志接受了《人民日报》和《中国日报》采访，介绍了共建“一带一路”和第二届“一带一路”国际合作高峰论坛筹备工作有关情况。

问：习近平主席提出“一带一路”倡议近6年来，在国际上产生了广泛而深入的影响，成为广受欢迎的国际公共产品。你认为共建“一带一路”在深化国际合作、推动各国关系发展、促进世界经济增长等方面发挥了怎样的作用？“一带一路”倡议同建设新型国际关系、构建人类命运共同体有着哪些内在联系？

答：“一带一路”倡议是习近平主席统筹国内国际两个大局提出的重大国际合作倡议，是重要的理论创新、实践创新，具有十分重要而深远的意义。倡议提出后，得到国际社会积极支持和热烈响应。目前已有124个国家和29个国际组织同中方签署了“一带一路”合作文件。特别是最近习近平主席访问意大利期间，中意双方签署了共建“一带一路”谅解备忘录，为这一合作进程提供了新的动力。与此同时，“一带一路”有关合作理念和主张写入了联合国、二十国集团、亚太经合组织、上海合作组织等重要国际机制的成果文件。实践证明，“一带一路”倡议顺应了时代潮流，契合各国合作共赢、共同发展的愿望，是广得人心、得道多助的。回顾过去几年的合作进展，我认为“一带一路”倡议在以下三方面发挥了积极作用：

一是为国际合作开辟了新方向，传递了信心。当今世界正面临百年未有之大变局，保护主义、单边主义上升，不稳定不确定因素增加。习近平主席指出，中国提出“一带一路”倡议，是新形势下扩大全方位开放的重要举措，也是要致力于使更多国家共享发展机遇和成果。这一重要论述为“一带一路”国际合作指明了方向。“一带一路”倡议的指导原则是共商共建共享，体现的是相互尊重、公平正义、合作共赢的国际合作观，彰显的是对多边主义和开放型世界经济的支持，有利于推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

二是为世界经济增长挖掘了新动力，开辟了新空间。2008年国际金融危机爆发后，寻找新增长点、开启新的世界经济增长周期，成为国际社会面临的共同课题。“一带一路”倡议聚焦发展这个根本性问题，推动全方位互联互通，帮助有关国家打破发展瓶颈、落实联合国2030年可持续发展议程，成为促进世界经济增长的重要途径。世界银行等国际机构最新研究表明，“一带一路”合作将使全球贸易成本降低1.1%—2.2%，推动中国—中亚—西亚经济走廊上的贸易成本降低10.2%，还将促进2019年全球经济增速至少提高0.1%。

三是为各国关系发展搭建了新平台，提供了新机遇。共建“一带一路”促进了各国之间的互联互通，让各国经济联系更加紧密，人文往来更加密切，利益联系纽带更加牢固。在此基础上，各国之间将增进共识，深化合作，实现共同发展。正如习近平主席所说，“一带一路”建设以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越，推动各国相互理解、相互尊重、相互信任，是名符其实的和平、合作、共赢之路。

推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体是习近平外交思想的重要内容。共建“一带一路”坚持相互尊重、平等协商、开放包容、互利共赢，坚持共商共建共享的全球治理观，积极推动全球互联互通，体现了构建人类命运共同体和建设新型国际关系的深刻内涵。共建“一带一路”走的是对话而不对抗、结伴而不结盟、互学互鉴的国与国交往新路，支持多边贸易体制，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，是构建人类命运共同体和建设新型国际关系的重要实践平台。

问：习近平主席多次讲过，“一带一路”源自中国，但属于世界。“一带一路”涵盖政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等广泛领域，近6年来都取得了积极进展。从对外工作的角度，你如何评价“一带一路”国际合作在各领域所取得的具体进展？共建“一带一路”给沿线国家带来了哪些实实在在的好处？

答：“一带一路”倡议提出近6年来，有关国际合作取得了重大进展，成果超出预期。

“一带一路”倡议同各方发展规划和政策对接不断展开。在全球层面，“一带一路”倡议同联合国2030年可持续发展议程有效对接，形成了促进全球共同发展的政策合力。在区域层面，“一带一路”倡议与东盟互联互通总体规划、非盟2063年议程、欧亚经济联盟、欧盟欧亚互联互通战略等区域发展规划和合作倡议有效对接，形成了促进互联互通、支持区域经济一体化进程的合力，日前习近平主席访问法国期间，中法双方同意以第三方市场合作方式共建“一带一路”，并签署了第三方市场合作第三批示范项目清单。

共建“一带一路”带动全球互联互通不断加强。我们倡导的共商共建共享原则，以及政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的“五通”理念，有力促进了全球互联互通合作。在共建“一带一路”框架内，以“六廊六路多国多港”合作为主线的硬联通国际合作不断深入，包括政策和规则标准对接在内的软联通合作不断加强。中欧班列、陆海新通道等大通道建设成效显著，跨国经济走廊合作日益深化，铁路、港口、公路、管网等基础设施项目合作稳步推进，经贸合作园区建设不断取得积极进展。

共建“一带一路”国际合作平台不断完善。“一带一路”国际合作高峰论坛是“一带一路”框架下最高规格的国际合作平台，成为各方凝聚共识、规划合作的重要渠道。我们还成立了高峰论坛咨询委员会，邀请国外知名人士参加，为高峰论坛发展汇聚各方智慧和力量。近年来，中方与有关国家共同努力，在港航、金融、税收、能源、文化、智库、媒体等专业领域建立了一系列多边合作平台，发起了绿色丝绸之路、廉洁丝绸之路等倡议。

共建“一带一路”助力沿线国家经济发展和民生改善的成功故事不断涌现。通过参与“一带一路”合作，有的国家建起了第一条高速公路、第一条现代化铁路，有的国家第一次发展起了自己的汽车制造业，有的国家解决了困扰多年的电力紧缺问题。得益于共建“一带一路”，世界最大的内陆国哈萨克斯坦在中国连云港找到了太平洋出海口，中哈双方共同建设的物流合作基地成为中亚多国过境运输、仓储物流、往来贸易的国际经济平台。得益于中欧班列的蓬勃发展，在德国杜伊斯堡投资兴业的中国企业由2014年的40家增加到目前的100多家。根据杜伊斯堡市政府统计，中欧班列的开行仅在物流领域就为这座城市创造了超过6000个就业岗位。中国企业接管经营希腊比雷埃夫斯港后，比港集装箱吞吐量全球排名从2010年的第九十三位跃升至第三十六位，成为全球发展最快的集装箱港口之一。比港有十多名中方员工和约3000名希腊员工，该项目为当地间接创造就业岗位10000多个。中国企业在埃及投资建设的项目使埃及成为世界第三大玻璃纤维生产国，培养了众多技术和管理人才。中国同沿线国家共同建设的82个境外合作园区，上缴东道国税费20多亿美元，为当地创造将近30万个就业岗位。这样的例子还有很多。

这些合作进展充分说明，“一带一路”已经成为各方携手加强互联互通、应对全球性挑战、促进世界经济增长、实现共同繁荣的机遇之路。当然，这些进展也仅仅是个开始，共建“一带一路”还有很长的路要走。中方将与各方继续共同努力，让这条机遇之路越走越宽广，越走越通畅。

问：近6年的实践已经为共建“一带一路”打下了坚实的基础。在新形势下，共建“一带一路”面临哪些新的机遇，今后应当如何走深走实？国际上认同和支持“一带一路”的观点是主流，但也存在一些不同意见甚至质疑指责，你对此怎么看？

答：经过近6年的不懈努力，“一带一路”已完成了夯基垒台、立柱架梁的阶段，转入落地生根、开花结果的全面推进阶段，面临着重大合作机遇。机遇来自于“一带一路”的国际影响力、道义感召力、合作吸引力不断释放。在国际上保护主义、单边主义抬头的大背景下，各方普遍认同“一带一路”共商共建共享理念，对“一带一路”的支持是主流，合作是主基调，机遇论是主旋律。机遇来自于各方发展战略和发展规划的对接正走深走实，各领域务实合作扎实推进，双边、三边和多边合作相辅相成，高质量共建“一带一路”具备了坚实的合作基础。机遇来自于一大批发展中国家进入工业化加速阶段，在基础设施互联互通、产业投资等领域的发展需求不断释放，将催生出巨大的国际合作潜力。机遇还来自于中国经济正迈向高质量发展，中国对外开放的大门越开越大，为各国参与“一带一路”合作、对接中国大市场创造了广阔空间。

去年8月，习近平主席在推进“一带一路”建设工作五周年座谈会上强调，要推动共建“一带一路”向高质量发展转变。这是我们下阶段的努力方向。我们将据此做好有关工作，包括用好发展机遇、更好地对接各方发展战略、更高质量地建设具体项目、更积极地促进国际合作等。

我们也注意到，国际上有些关于“一带一路”倡议的不同声音，认为这是中国的地缘政治工具、可能给有关国家制造债务陷阱等。这显然是对“一带一路”倡议缺乏客观、公正认识，属于误解、误判甚至是偏见。我们已经多次对外强调，“一带一路”是经济合作倡议，目的是支持各国共同发展，大家都是平等的参与者、贡献者、受益者。“一带一路”是开放、包容、透明的，不打地缘博弈小算盘，不搞封闭排他小圈子，不做凌驾于人的强买强卖。

对于所谓“债务陷阱论”，当事方最有发言权。事实是，很多参与并受益于“一带一路”倡议的沿线国家政府、企业和民众都已经站出来说话，用事实和数据公开辟谣。在“一带一路”合作框架下，无论是项目选择，还是投融资合作，都是各方共同商量并进行风险评估和投资可行性分析后，慎重作出的决策。包括中国在内的28个国家还共同制定了《“一带一路”融资指导原则》，强调在提供项目融资时需要确保债务的可持续性。对出现债务困难的合作伙伴，中方本着友好协商的原则妥善解决，从不催债逼债。到目前为止，没有一个国家因为参与共建“一带一路”而陷入债务危机，相反，很多国家通过参与“一带一路”合作走出了“不发展的陷阱”。

问：2017年5月，中国成功举办首届“一带一路”国际合作高峰论坛，取得丰硕成果。习近平主席已经宣布，中国将于2019年4月举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。请你介绍一下第二届高峰论坛的主题和有关安排。中方对论坛成果有哪些期待？

答：“一带一路”国际合作高峰论坛是“一带一路”框架下最高规格的国际合作平台。2017年5月，首届高峰论坛在北京成功举办，与会各方就“一带一路”国际合作达成积极共识，形成一系列合作成果。应各方要求，习近平主席在首届高峰论坛期间宣布中国将于2019年举办第二届高峰论坛。

目前，我们已同各方商定于今年4月下旬在北京举办第二届高峰论坛，习近平主席已经致函邀请有关国家领导人与会。本届高峰论坛主题是“共建‘一带一路’、开创美好未来”。届时将举行开幕式、领导人圆桌峰会、高级别会议、专题分论坛、企业家大会等系列活动。

目前已有包括近40位外方领导人在内的上百个国家代表确认与会。作为东道国，我们期待各方在高峰论坛期间共同总结合作进展，规划合作蓝图，推动“一带一路”国际合作进一步走深走实、行稳致远。

我们期待各方进一步丰富合作理念，高质量共建“一带一路”。希望大家继续坚持共商共建共享的合作原则，坚持以人民为中心的发展理念，建设广泛的伙伴关系，携手推动全方位互联互通，落实联合国2030年可持续发展议程。希望这届高峰论坛对外传递加强国际经济合作、促进世界经济增长、建设开放型世界经济的积极信号。

我们期待各方进一步明确合作重点，推动高质量合作取得务实进展。“一带一路”合作不是空谈馆，而是坚持行动导向，推动实实在在的务实合作。预计各方将在论坛期间达成一系列合作成果，其中既包括政府间合作协议与举措，也包括企业参与的务实合作项目。我们将对此进行汇总后，形成一份成果和项目清单对外发布。我们希望并相信，本届高峰论坛的成果数量将更多，质量将更高。

我们期待各方加强合作机制，为高质量共建“一带一路”合作提供支撑。目前各方正通过多种形式开展合作。我们希望大家总结合作经验，携手建设多层次合作架构。一是完善双边合作机制，加强“一带一路”倡议同各方发展政策、规划和倡议的对接。二是加强三方合作，欢迎各国共同在第三方市场开展合作。三是拓展多边合作，特别是建设好、发展好高峰论坛，与多边经济金融机构加强合作，探讨在专业领域的多方合作。

中方相信，在各方共同努力下，第二届高峰论坛一定会取得积极成果，为各国和世界经济增长挖掘更多动力，为国际经济合作开辟更大空间，为构建人类命运共同体、建设新型国际关系作出新的重要贡献。

《 人民日报 》（ 2019年03月30日 03 版）

(责编：白宇)