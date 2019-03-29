原标题：澳大利亚政府宣布将成立澳中关系国家基金会

新华社堪培拉3月29日电（记者 岳东兴 白旭）澳大利亚政府29日宣布，将成立澳中关系国家基金会以进一步促进两国关系，并公布了新一任驻华大使人选。

澳大利亚外长佩恩29日在政府官网上宣布，为“加强澳大利亚最重要的双边关系之一”，澳政府将成立新机构——澳中关系国家基金会。这个新机构将接替过去40多年在增进两国关系中发挥作用的澳中理事会，成为促进两国关系新的高规格平台。据佩恩介绍，现任澳中理事会主席沃里克·史密斯将担任澳中关系国家基金会首任主席。

佩恩说，40多年来澳中理事会在强化澳中双边关系上发挥了前沿作用。新成立的国家基金会将在此基础上，加大投资力度，继续拓宽合作领域，除了在此前聚焦的教育、文化和艺术等方面，还要促进双方在诸如农业、基础设施、健康和环境、能源等一些澳大利亚优势领域的合作。

佩恩表示，这一举措反映了澳大利亚政府致力于在互惠互利和相互尊重的基础上发展与中国建设性关系的意愿。

佩恩当日还说，格雷厄姆·弗莱彻将接替安思捷成为下一任澳大利亚驻华大使。

(责编：刘洁妍、杨牧)