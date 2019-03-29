原标题：通讯：意中深化合作 筑牢友谊之桥

新华社罗马3月29日电 通讯：意中深化合作 筑牢友谊之桥

新华社记者叶心可 刘咏秋 李洁

700多年前，探险家马可·波罗从意大利到达中国。700多年后的今天，“他”将返回故地，用一口流利的中文讲述自己的神奇经历。这得益于由东西方艺术家共同打造的中文歌剧《马可·波罗》将来到意大利所提供的机会。

饰演马可·波罗的意大利男高音朱塞佩·塔拉莫日前告诉新华社记者，这是他第一次用中文演唱歌剧，是他遇到过的最大挑战。“我的中文发音带着意大利腔，大概也和马可·波罗当年游历中国时的口音一样吧。”他打趣道。

近日，随着中国国家领导人到访意大利，意中之间从“一带一路”到经贸、文化的合作更加深入，两国友谊之桥更加牢固。

3月23日，意中签署政府间关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。代表意方签字的意大利副总理兼经济发展部部长迪马约随后发表讲话说：“这份文件对意大利非常重要，意大利是七国集团中第一个签署这一合作文件的国家！”

意中双方愿加强“一带一路”倡议同泛欧交通运输网（TEN－T）等的对接，深化在港口、物流和海运领域的合作。意方愿在欧盟“欧亚互联互通战略”基础上，利用中欧互联互通平台提供的机遇，发挥自身优势，同中方开展合作。双方还表达了增加两国航线联系，为双方航空公司开展业务和进入对方市场提供便利的愿望。

意大利马塔雷拉总统表示，相信“一带一路”将有利于欧亚大陆互联互通和共同发展。孔特总理说，很高兴抓住历史机遇，参与共建“一带一路”，并期待着出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。

意大利《新闻报》文章指出，“意大利是‘一带一路’建设中的枢纽之一”，未来在与中国“一带一路”的合作过程中，意大利方面必须提高其港口的便利性。罗马机场首席执行官卡罗利斯表示，现在罗马到中国的直航航线已有10条，希望今后继续加强意中间的航线联系。

意大利经济发展部副部长杰拉奇对新华社记者说，中国市场和来自中国的投资对意大利经济社会发展具有重要意义。他强调，意大利非常欢迎来自中国的投资，并渴望吸引更多中国投资者，其带来的新增就业等将惠及意大利经济。

随着“一带一路”合作的深化，意大利和中国的文化交流也越来越多。

“设计中国”主题展20日在罗马的国立当代艺术博物馆开幕，16组中国设计师团队及近百件作品在展览上亮相；“感知中国”中意友好音乐会21日晚在罗马兰泰尔纳艺术中心举办，呈现了一场融合两国文化特色的视听盛宴；“千亿像素看中国——城市与人”互动主题展22日在罗马开幕，展示中国大城市的发展变迁、普通人的生活场景等，聚焦中国和意大利经贸人文交往，讲述中意两国的友好故事。

23日，中意双方代表交换关于中国流失文物艺术品返还的证书，796件套漂泊海外的中国文物即将踏上“回家”路。

22日，中国新华社和意大利安莎社签署协议，合作创办新华社意大利专线，安莎社将把新华社的国内及国际新闻翻译成意大利语，向安莎社用户发布。这将使意大利人能通过新华社新闻这个权威渠道了解中国和世界。

总统马塔雷拉说：“越来越多的中国游客来到意大利，越来越多的意中两国青年赴对方国家求学，两国大学间联合研究项目和学术交流协议数量倍增，这些都将使‘丝绸之路’同时也成为一条‘新相识之路’。”

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