原标题：文明交流互鉴影响世界 共书“美美与共”新篇章

央视网消息（新闻联播）：习近平主席五年前在联合国教科文组织总部发表重要演讲指出：“我们应该推动不同文明相互尊重、和谐共处，让文明交流互鉴成为增进各国人民友谊的桥梁、推动人类社会进步的动力、维护世界和平的纽带。”五年来，中外人文交流领域结出累累硕果，高级别人文交流机制不断拓展，文明交流互鉴思想正在深刻影响世界。

北京古城中学，学生们在上西班牙语课。教室里随处可见西班牙元素。老师米歇尔将西班牙语言文化之美传递到中国青年心中。

习近平主席去年11月对西班牙进行国事访问之际，在西班牙《阿贝赛报》发表署名文章指出，中文和西班牙语是世界两大重要语言，两国在语言文化等领域合作蓬勃发展。2018年，西班牙语正式列入中国普通高中课程标准。

引进来，也走出去。分布多地的海外中国文化中心，向世界人民打开了一扇了解中国、体验中国文化的窗口。

2015年11月，习近平主席对新加坡进行国事访问期间，为新加坡中国文化中心揭牌，揭开了中新人文交流新篇章。

新加坡中国文化中心主办的“我与中华文化”征文比赛，吸引了一位法国小伙子奥立维参加。他在文章《我和中华文化的爱情故事》中，把中华文化比作女神，还谈到对于儒家思想和孝道精神的理解，这帮助他改善了长久以来疏远的父子关系。

文明如水，润物无声。无论是西方的交响乐和歌剧，还是中国的昆曲和京剧，无论是西方的绘画和雕塑，还是中国的书法和瓷器，交流演出、互办展览，世界各国人民从不同文明中寻求智慧、汲取营养。

在教育领域，中国已与近200个国家和地区建立了教育合作与交流关系，与数十个国家和地区签订了学历学位互认协议。

在中非合作论坛、中国-拉美和加勒比国家共同体论坛、中国-阿拉伯国家合作论坛框架下，习近平主席都提出了推动人文交流的多项举措。高层引领下，中俄、中法、中南等高级别人文交流机制也相继建立。

习近平主席倡议召开的亚洲文明对话大会将于今年5月在北京举行，搭建文明互学互鉴、共同发展的平台，体现了中国促进文明发展的深邃思考和责任担当。

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