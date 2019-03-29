南非高等教育和培训署组织进行 “中国政府奖学金项目”面试工作

人民网约翰内斯堡3月29日电 （王磊）当地时间3月25日，南非高等教育和培训署组织进行2019年度“中国政府奖学金项目”南非赴华留学生面试工作。受中国驻南非大使馆教育组委托，中国文化和国际教育交流中心孔子课堂中方院长戴文红参加了面试，一同参与面试的还有高等教育和培训部国际奖学金处副处长温迪·亚当斯和政策与发展支持处副处长西蒙·莫特汉克。

当天参加面试的候选人都进行了充足的准备。来自斯泰伦博斯大学的女生莫泰·马塞戈·阿格尼斯已经通过了汉语HSK5级考试，她用流利的普通话给每位考官留下了深刻的印象，“我一直想建立一所汉语学校，如果我有机会在中国学习，我会改善我们的教育，给南非带来新的希望。”

从事生物专业工作的卢比·雷迪夫在面试时非常自信，并表示他将申请清华大学的奖学金。他说：“我相信现在南非没有多少人可以做我这份工作，而清华大学可以帮助我继续增强这方面的实力，留学后我要为南非经济社会发展和南中合作交流作出贡献。”

高等教育和培训署官员在给面试者打分。（南非中国中心孔子课堂供图）

此次“中国政府奖学金项目”的候选者申请的是硕士或博士研究生留学资格。他们中有的人已经前往中国留学在读本科生、硕士生，有的刚从学校毕业，还有人已经有工作经历。此次面试的形式主要为现场面试，另外还有若干在中国或南非其他城市的候选者是通过视频连线的方式进行面试。

这是南非中国文化和国际教育交流中心孔子课堂首次参与中国政府奖学金面试工作。该课堂近年来已为南非多个国家部委开设了多期汉语言文化培训班。此次与南非高等教育和培训部的互动，进一步加深了友好合作关系。面试工作结束后，温迪·亚当斯女士和西蒙·莫特汉克先生都表示要到该孔子课堂学习汉语。

据悉，“中国政府奖学金项目”自2003年在南非启动以来，已为300多名南非学生提供了中国政府奖学金赴华留学。2019年将从报名的100多位申请人中选拔出将近30名优秀者，通过驻南非使馆推荐给国家留学基金管理委员会审批。

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