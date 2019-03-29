耿爽谈中国扩大开放：努力有目共睹 成果日益显现

人民网讯 据“外交部发言人办公室”公众号消息，在3月29日外交部例行记者会上，有记者问：昨天，李克强总理在博鳌亚洲论坛2019年年会开幕式上宣布了中国在扩大开放方面将采取的一些举措。你认为这些举措将对本地区乃至世界产生怎样的影响？

耿爽：李克强总理昨天在博鳌亚洲论坛2019年年会开幕式上发表主旨演讲，宣布了中国扩大开放的一系列重要举措，包括制定外商投资法配套法规、进一步放宽市场准入、加强外商合法权益保护、持续扩大金融业对外开放、保持港澳台投资政策的连续性稳定性等，受到国际社会高度关注和广泛好评。

李克强总理的演讲再次证明，中方正在以实际行动兑现持续扩大开放的承诺，正在以实际行动拓展与世界各国的互利合作，正在以实际行动推动自由贸易、维护多边贸易体制。

相信大家还记得，2017年，习近平主席在世界经济论坛年会的主旨演讲中，旗帜鲜明地倡导自由贸易，呼吁坚持多边主义。2018年，习近平主席在博鳌亚洲论坛年会开幕式上发表主旨演讲，宣布放宽外资股比限制、加强知识产权保护、主动扩大进口等重大对外开放举措。前不久，刚刚结束的十三届全国人大二次会议通过了《外商投资法》，确立了对外资的准入前国民待遇加负面清单的管理制度，进一步改善了外国企业在中国的营商环境。回望过去几年，中方持续不断地出台扩大开放的新政策、新举措，作出的努力有目共睹，取得的成果日益显现。

我们始终强调，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。我们将继续以高水平开放带动改革全面深化，为世界各国发展和全球经济增长创造更大空间、提供更多机遇、带来更多“中国红利”。

(责编：刘洁妍、杨牧)