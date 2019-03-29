外交部发言人谈欧洲国家参与共建“一带一路”

人民网讯 据“外交部发言人办公室”公众号消息，在3月29日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，日前，中国和卢森堡在博鳌亚洲论坛2019年年会期间签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录。卢森堡首相发表声明称，签署协议是发展两国关系以及双方在经济、商业、学术和文化方面进行合作的一个新步骤。请问中方对此有何评论？我们还注意到习主席访问意大利期间，双方已经签署了一个“一带一路”的文件，这是不是意味着“一带一路”合作迎来了一个小高潮，是否意味着中欧合作在这方面将进一步走深走实？

耿爽：中国和卢森堡关系长期保持健康稳定发展，双方签署共建“一带一路”合作谅解备忘录标志着两国友好合作进入新的阶段。中方愿同卢方共同努力，不断深化各领域务实合作，提升互联互通水平，推动中卢友好合作在“一带一路”框架下不断取得新的进展，造福两国人民。

日前，习近平主席刚刚结束对欧洲的访问，与欧方有关领导人就共建“一带一路”进行了建设性的讨论，达成了重要共识，取得了丰硕成果。访问期间，中国和意大利签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录。摩纳哥表示愿积极参与共建“一带一路”国际合作。中法签署了第三方市场合作第三轮示范项目清单，并启动了第三方市场合作基金。德国和欧盟领导人也表示愿将欧盟“欧亚互联互通战略”与“一带一路”深度对接，开展创新性合作。

“一带一路”倡议自提出以来，已经得到了150多个国家和国际组织的积极响应和参与，其中就包括20多个欧洲国家。最近欧方的一系列表态和举措表明，越来越多的欧洲国家认识到“一带一路”倡议的积极意义和其所蕴含的重要机遇。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于下月在北京举行，目前有关筹备工作正在紧张有序进行。我们期待在高峰论坛期间同各方一道总结合作经验，规划合作蓝图，推动共建“一带一路”走深走实，为世界经济增长提供更多动力，为国际经济合作开辟更大空间。

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