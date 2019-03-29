东盟副秘书长阿拉丁：博鳌探讨数字经济 共谋区域协同发展

人民网博鳌3月29日电（盛楚宜 孟凡盛）3月26日至29日，全球政商学界代表齐聚博鳌亚洲论坛2019年年会，商共同命运，促共同行动，谋共同发展。东盟副秘书长阿拉丁·里诺在论坛期间做客人民网访谈间，就数字经济和区域合作等问题接受专访。

阿拉丁认为，博鳌亚洲论坛是亚太地区领导人和专家交流观点的有效平台。他说：“如今我们面临‘第四次工业革命’也就是数字经济，这事关未来亚洲竞争力和区域生产力的提升。博鳌亚洲论坛探讨了数字经济，相信在未来几年我们会不断探索亚洲数字经济的发展。此次论坛期间我还参加分论坛，探讨区域组织如何促进亚洲稳定发展，区域合作如何促进区域的可持续发展。”

今年的博鳌论坛上，5G等新技术的应用，激发了与会嘉宾对科技创新和商业模式变革的探讨。阿拉丁表示，“大数据”可以帮助人们对重要问题进行更优化的分析，在“第四次工业革命”的背景下，要充分运用“大数据”，为经济决策服务。

自由贸易港是目前全球开放水平最高的特殊经济功能区。海南自贸区（港）建设已近一年。阿拉丁称，海南自贸区（港）有助于中国在区域生产网络和价值链中的进一步发展。阿拉丁建议，自贸区建设的推进，需要确保完备的经商条件和高效的海关程序，降低关税的同时，也要提高非关税措施的效率。

当前，全球经济增长放缓，国际经贸往来存在极大的不确定性。对此，阿拉丁强调，亚洲各国相互依存，并同世界各国紧密相连。因此，其他国家发生的重大事情也必然对亚洲有所影响。对于亚洲来说，一项重要的策略就是增强各国的互联互通，融合发展。这也将帮助各国增强自身的比较优势，提高竞争力。亚洲各国应该发挥协作精神，共同向未来的目标迈进。

阿拉丁指出，区域合作将帮助亚洲解决共同面临的发展挑战，如气候变化、环境恶化等。这些问题，没有国家可以独立解决，需要共同行动。因此，要有强有力的区域合作。

对于区域合作的挑战，阿拉丁说，每个国家都有自己的国家利益，因此各国保持加强区域合作的决心非常重要。只有区域合作才能发挥协作精神，为每个国家带来更多有益影响。

最后，阿拉丁为未来推动区域的协同发展提出了三点建议。第一是要优先解决区域重要关切。经济合作的范围很广，要最大化利用区域合作的价值。第二是解决实施问题。亚洲范围内有众多合作项目和倡议，解决和落实甚至包括监控区域活动所带来的影响都尤为重要。第三是各国要承担义务。没有各国的参与支持，区域合作无法深化。亚洲有能力在未来几年实现更高发展目标，亚洲需要更多行动。

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