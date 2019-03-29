李钟宪：中日韩应挖掘合作机遇，实现共同发展

人民网海南博鳌3月29日电 (何卓彦、孟凡盛) 3月28日，以“共同命运、共同行动、共同发展”为主题的博鳌亚洲论坛2019年年会开幕，来自60多个国家和地区的2000多名代表齐聚海南，为促进亚洲和世界的共同发展，凝聚更多共识，推动更多行动，建设共同的未来。

当前，单边主义和贸易保护主义抬头，多边贸易体制受到一定冲击。在此背景下，亚洲各国，特别是中日韩三国，如何应对挑战，把握合作机遇？人民网在博鳌亚洲论坛期间就此专访了中日韩三国合作秘书处（TCS）秘书长李钟宪。

面对当前复杂的国际经济形势，李钟宪表示：“中日韩三国应把握巨大的潜在合作机遇，实现共同繁荣发展”。

在谈到本届博鳌亚洲论坛的意义时，李钟宪表示：“最首要的任务是缓解当下各方的冲突和对峙，并在经济合作领域加强合作的共识。” 他同时提出了短期和长期两个目标。短期来看，他希望各方能“稳定当下经济局势”，而就长期目标而言，他表示：“实现和平繁荣发展是首要目标。”

李钟宪表示，东亚经济在当今复杂的国际形势大环境下，面临诸多挑战。他表示，挑战主要来源于贸易保护主义和单边主义的冲击。

但他认为，中日韩三国的人口、国内生产总值（GDP）以及贸易量的总量占据了世界约五分之一的体量，这个事实表明“中日韩三国的合作仍然具有极大的待开发潜力。”

李钟宪针对中日韩三国“如何实现合作共赢”谈了自己的观点：“我们需要的是战略性思维。在此基础上，我们需要建立稳定的、可持续的三方合作机制。”他认为，无论是从人口和贸易规模，还是从经济发展潜力看，中日韩合作机制对推动建设东亚经济共同体将发挥重要作用。

访谈结束前，李钟宪谈对海南自贸区（港）建设给予积极评价。他认为，海南自贸区的建设是“一带一路”不可缺少的一部分。同时，他表示，日韩应当更加积极地参与“一带一路”倡议，实现合作共赢，和平繁荣发展。

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