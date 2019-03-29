缅甸战略与国际问题研究所联合秘书长：世界需要共享发展成果

人民网博鳌3月28日电 （刘宁、张弛）3月28日，缅甸战略与国际问题研究所联合秘书长吴钦貌林在博鳌亚洲论坛2019年年会期间接受人民网独家专访时表示，亚洲和全世界都需要共享国际之间的发展成果，这样才能响应和平与发展的时代主题。

立足亚洲，放眼世界。自2001成立伊始，博鳌亚洲论坛在凝共识、促合作、推动全球化的道路上已经走过了18个年头。本届年会的主题是“共同命运 共同行动 共同发展”。来自五大洲60多个国家和地区的2000多位政界、工商界代表和智库学者参加。

今年是吴钦貌林第二次参加博鳌亚洲论坛，他对论坛的重要性给予高度评价，称其对亚洲乃至世界经济的发展都提供了很好的交流合作平台，并且“规模越来越大，愈加体现包容性。”

“科技的飞速发展和人类知识的不断拓展，使我们比以往任何时候都更加紧密联系在一起。这就需要全世界一起共享，共享我们的观点、经验和知识。因为要实现人类命运共同体，就需要我们共同行动，共同发展。”吴钦貌林如是说。

他列举了东南亚国家联盟（ASEAN）、亚洲合作对话(ACD)、上海合作组织（SCO）等国际间合作组织来强调推动区域协同发展的重要性。“国际间合作组织应设定更明确的目标，并协同各成员国家或地区做出切实的行动来达成共赢的局面。要实现区域性的和平、安全、繁荣和共同发展，就需要各方协同合作，增强互信。”吴钦貌林说。

吴钦貌林提到另一个合作案例便是中国科技巨头华为帮助缅甸布局5G网络。他表示，缅甸人民，尤其是年轻的科技人才对信息技术的发展拥有浓厚的兴趣，也卯足了劲儿想为缅甸布局5G网络的事业贡献自己的力量，“这为缅甸的技术人才提供了与华为合作的理想机遇，通过科技的进步助力缅甸的农业和其他工业的蓬勃发展。”

对于海南自贸区（港）的建设，吴钦貌林同样给予高度评价。他表示，海南除了得天独厚的地理优势，还为科技发展和人才的引进提供了优越的政策支持。他相信，不久的将来，海南会成为吸引贸易合作与外商投资的重要国际枢纽。

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