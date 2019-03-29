中国、巴基斯坦友好省市合作论坛在京举行

中国、巴基斯坦友好省市合作论坛28日在北京举行。此次论坛由中国人民对外友好协会、巴基斯坦驻华使馆共同主办。

2018年，巴基斯坦总理伊姆兰·汗访华期间，中巴两国领导人共同发表关于加强中巴全天候战略合作伙伴关系、打造新时代更紧密中巴命运共同体的联合声明，双方决定将2019年定为中巴友好城市年，推动建立更多友好省市关系，加强两国地方负责人之间的交流和对话。

此次论坛的举行不仅落实了中巴领导人会晤达成的共识，也进一步推动了两国地方政府间的交流与合作。

论坛以“深化务实合作 促进共同发展”为主题，就促进中小企业发展、推动城市规划与发展、加强职业培训交流合作等双方共同关心的议题进行了深入探讨和交流。

为有效落实会议成果，两国代表共同发出倡议：一是，以中巴友好城市年为契机，进一步加强两国地方政府务实合作，拓展合作广度和深度，打造新时代更加紧密的中巴命运共同体；二是，增进中巴友谊，推动建立更多中巴友好省市，夯实中巴地方政府合作基础；三是，秉持“共商、共建、共享”原则，加强经贸合作，深化互联互通和产能合作，助力中巴经济走廊建设；四是，积极发挥地方优势，寻找利益共同点，在合作共赢的基础上推进地方人文交流的可持续发展。

中国人民对外友好协会副会长林怡、中巴友好协会会长沙祖康、巴基斯坦省际协调部部长法赫米达·米尔扎、巴基斯坦驻华大使马苏德·哈立德以及来自两国地方政府的领导等出席本次活动。（彭莹）

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