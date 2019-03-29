白俄罗斯表示希望与欧盟发展良好关系

白俄罗斯副外长克拉夫琴科28日表示，白俄罗斯希望与欧盟发展良好关系，双方应共同做地区安全的贡献者。

克拉夫琴科当天在明斯克参加一个有关白俄罗斯主权问题的研讨会时表示，欧盟是白俄罗斯第二大贸易伙伴，双方拥有共同利益，白方希望与欧盟发展良好关系。他认为，白俄罗斯与欧盟应该相互帮助，不给对方制造麻烦，共同做地区安全的贡献者。

他介绍，目前白俄罗斯与欧盟围绕简化签证制度问题进行的谈判已经接近尾声，白方对与欧盟签署相关协议持乐观态度。

克拉夫琴科还表示，目前白俄罗斯没有加入欧盟的意愿。白俄罗斯作为欧亚经济联盟成员，一方面希望与联盟其他成员国加强合作，另一方面也有意与欧盟发展关系。

2011年初，欧盟和美国以白俄罗斯总统选举存在“舞弊”为由，宣布对白俄罗斯实施制裁，内容包括禁止多名白俄罗斯高官入境，冻结其账户和资产等。近年来，欧盟与白俄罗斯关系趋于缓和，欧盟于2016年解除了对白俄罗斯的大部分制裁。但白方认为，欧盟不时对该国内政指手画脚，在与白方的相关谈判中也提出一些让白方难以接受的要求。（魏忠杰 李佳）

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