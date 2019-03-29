克罗地亚总统：中国公司承建的跨海大桥项目开启克中关系新篇章

克罗地亚总统基塔罗维奇28日说，由中国公司承建的佩列沙茨大桥工程对克中两国意义重大，开启了双边关系新篇章。

基塔罗维奇是在会见中国交通建设股份有限公司和中国路桥工程有限责任公司代表团时作上述表示的。她说，佩列沙茨大桥工程对克罗地亚至关重要，很高兴目前项目进度比计划快。

基塔罗维奇还向中国企业代表团介绍了克罗地亚集装箱码头、港口和铁路等基建项目规划。她说，克罗地亚认可中国“一带一路”倡议的重要意义，今年将在克罗地亚举行的第八次中国—中东欧国家领导人会晤对克罗地亚非常重要，克中两国有潜力开展更好、更多样化的合作。

佩列沙茨跨海大桥是一座设计总长2440米的公路斜拉桥，连接克罗地亚陆地南端和佩列沙茨半岛，预估总造价约4.2亿欧元，欧盟基金将承担85%的项目建设支出。中国路桥公司牵头的中国企业联合体2018年1月中标大桥及其连接线一期工程项目，并于4月与克方正式签署项目建设合同，7月底完成项目文件交接并开始计算工期。目前，来自中国的打桩船“雄程1号”正在施工海域进行打桩作业。（高磊）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)