囤货、改国籍、迁公司——英国人提前进入“脱欧时间”

尽管英国议会近日投票确认推迟原定于本月29日进行的“脱欧”，但谨慎的英国人却早已开始为“脱欧”做着准备。

一些民众开始储备食物和药物、申请加入欧盟国家国籍、到欧洲大陆注册公司等，以应对“脱欧”可能对日常生活和工作带来的影响。

“‘脱欧’已经演变成一出丢人的闹剧，”阿曼达·霍普金斯近日在议会大厦前一场抗议“脱欧”的大规模游行中告诉记者，“我知道很多人已经开始囤积货物和食品。面对不确定性，我也考虑这么做。”

比霍普金斯领先一步，凯蒂·布鲁克斯早已储备了可以维持几个月的食品。“目前情况依然难以预料，谁也不知道接下来会发生什么。如果情况变糟，普通百姓日常生活很容易受到影响，尤其担心物价波动。我只能提早采取行动。”布鲁克斯说。

英国天空卫视3月初进行的最新民调显示，在受访的英国民众里，近三成人计划或已经开始囤积食物。

英国坎塔尔媒体咨询公司本月早些时候发布的最新市场报告说，80%的英国消费者担心超市食物和饮料的价格会受“脱欧”影响而上涨；不少零售商已在囤积保质期长的货物，且不再从西班牙等欧洲国家进口新鲜蔬果。

囤药也成为一种必须。英国《卫报》报道，英国卫生部签署了两份预订仓库空间的协议，用以额外储备药物。

亚历山大·谢登的两个孩子都患有糖尿病，需要每天注射胰岛素。他告诉记者，英国不生产胰岛素，孩子的药全都进口自丹麦。但胰岛素保质期短、对储存条件要求高，过去他只储备10天的用量。眼下，他添置了一台冰柜来储备更多胰岛素。

除了货物短缺，“脱欧”还可能意味着英国人无法再像现在这样享受自由出入欧洲大陆的便捷，这也令不少民众感到难以接受。

来自肯特郡的克莱姆·拉特反对“脱欧”。他的女儿本来可以一直在西班牙当老师，但因为考虑到“脱欧”后可能从欧洲大陆出入英国不再方便，她不得不返回英国重新找工作。

拉特说，他还有一位患病的年逾七旬的好友，在法国已经定居10多年。但眼下，这位朋友也被迫放弃欧洲大陆的生活搬回英格兰老家。

在运输公司工作的英国人马特·汉斯告诉记者，如果因为“脱欧”导致前往欧盟国家不再自由，他将考虑更改国籍，以便申请其他欧盟国家的护照。“我妻子在爱尔兰工作，如果‘脱欧’情况变糟，我可能会申请爱尔兰护照，跟我的妻子一起到爱尔兰去。”他说。

《泰晤士报》援引的数据显示，自2016年“脱欧”公投到去年底，加入欧盟其他国家国籍的英国人数量翻了一番还多，从6000多人猛增到1.5万人。最受英国人欢迎的入籍国家是德国，其次是法国、比利时和荷兰。

“脱欧”的不确定性还影响到英国企业、资本和劳动力布局，牵动创业者的心。

在英华人陈晶妍与她的英国丈夫3年前共同成立了一家叫作“俏皮大熊猫”的公司，专门生产高端卫生纸。公司产品如今不仅是英国市场的“网红”产品，还出口到法国、波兰、比利时、阿联酋等15个国家和地区。

在英国首相特雷莎·梅的“脱欧”协议今年1月份首次被议会投票否决前，陈晶妍和丈夫就在欧洲大陆注册了一家新公司。“我们真不知道未来将会发生什么，‘脱欧’的不确定性太大，我们能做的就是提前做好准备。”陈晶妍说。

由于“脱欧”前景不明，索尼、空客等制造业巨头均已表示可能将欧洲总部或工厂迁出英国。

举着牌子参加“脱欧”抗议活动的“留欧”支持者戴维·纳兰说，“脱欧”的不确定性已经让一些公司选择离开，这将给英国的经济和就业造成影响。他手中的标语牌这样写道：“离开欧盟就意味着宝马、路虎、本田等公司的离开”。（罗羽 张代蕾）

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