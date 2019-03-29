巴基斯坦瓜达尔港举办国际商品展销会

由中国海外港口控股有限公司（以下简称“中国港控”）主办的瓜达尔港第二届国际商品展销会28日在巴基斯坦西南部俾路支省的瓜达尔港举行。超过100家中外企业参加了此次展销会。

在当天举行的开幕仪式上，巴海洋事务部长阿里·海德尔·扎伊迪说，在中巴经济走廊项目下的瓜达尔港正在为巴基斯坦创造大量发展机会，将会把巴基斯坦变成地区繁忙的商业中心。

扎伊迪说，巴基斯坦将向所有投资者开放，而瓜达尔港正是巴基斯坦开放的门户，有潜力发展成为巴基斯坦乃至整个地区的商业和贸易中心。

中国港控董事长张保中在致辞中说，参加此次博览会的企业都是业界知名企业，覆盖了纺织、房地产、农业、物流、制药以及机械制造等领域，预计将有大量合作意向达成。

张保中说，中国港控和其他赴瓜达尔港投资的中国企业通过建设学校、医院、饮用水供给等民生项目，帮助当地民众提高生活水平。

瓜达尔港务局主席纳赛尔·汗·卡沙尼表示，巴基斯坦国内外投资者齐聚瓜达尔港说明了近几年瓜达尔港在不同领域的发展正在释放红利。他说，面向投资者在瓜达尔自由区进行投资的免税政策正在制订中，将很快颁布实施。（刘天 蒋超）

瓜达尔港是中巴经济走廊的支柱项目之一。首届瓜达尔港国际商品展销会于去年1月举行。

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