日本2月求人倍率为1.63倍 失业率环比改善

据日本共同社报道，当地时间29日，日本厚生劳动省公布数据称，日本2月有效求人倍率(季节调整值)为1.63倍，与上月持平。总务省同日公布2月完全失业率为(季节调整值)为2.3%，环比下降0.2个百分点，时隔1个月出现改善。
据报道，日本总务省分析称，就业形势正切实改善。在15至64岁劳动年龄人口减少和伴随经济复苏势头的人手短缺背景下，劳动力争夺十分激烈。录用女性和返聘老年人的情况活跃。
据悉，有效求人倍率反映的是每名求职者对应的招聘岗位数，企业录用意愿继续处于高位。从各都道府县来看，求人倍率最高的是福井县，为2.18倍；最低的是神奈川县，为1.19倍。
失业率从性别来看，男性为2.5%，与上月持平；女性为2.2%，环比下降0.3个百分点。完全失业人数为156万人，同比减少10万人。
有关女性失业率，在为获得更好待遇而主动离职增多等因素的影响下，2019年1月环比上升0.3个百分点。总务省分析认为，2月的改善是以这些女性为主的就业带动的结果。
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