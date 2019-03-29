卡舒吉案效应：德国宣布延长对沙特武器出口禁令

据“中央社”报道，沙特记者卡舒吉去年遇害后，德国暂停对沙特阿拉伯武器出口，如今德国宣布将禁令再延长6个月，直到9月30日止。

德国政府发言人塞柏特在声明中表示，暂停对沙特销售武器的禁令将延长6个月，自2019年3月31日起，至9月30日止。

不过，欧盟伙伴一直以来就反对这项禁令，因为冲击到欧洲战机(Eurofighter)、旋风式战斗机(Tornado)等联合防御计划，包括出售给沙特48架欧洲台风式战斗机(Eurofighter Typhoon)、总价132.7亿美元的交易。

法国与英国已敦促德国终止武器输出禁令。

2018年10月2日，沙特记者卡舒吉进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆后失踪。同年10月20日，沙特检察机关宣布卡舒吉已死亡；18名沙特籍涉案人员被捕。

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