莫桑比克祸不单行 遭“伊代”重创城市确诊霍乱病例

莫桑比克官员27日通报，遭强热带气旋“伊代”重创的港口城市贝拉确诊5例霍乱病例。

世界卫生组织警告，类似霍乱的水传疾病如果在灾区蔓延，不啻给莫桑比克带来“第二场灾难”。

【病例或激增】

莫桑比克卫生部门官员乌塞内·伊塞27日说，贝拉最贫困的社区之一曼阿瓦出现5例霍乱确诊病例。

“我们做了实验室检测，能够确认这5人为霍乱阳性，”伊塞告诉媒体记者，“它会传播。只要出现一例，你会在社区看到更多病例。”

霍乱是因摄入受污染食物和水诱发的一种急性腹泻性传染病，症状主要是急性水样腹泻和呕吐，能在数小时内致人死亡。

按伊塞的说法，除5例确诊病例，医务人员正在处理2700例急性水样腹泻病例。

“伊代”14日在贝拉登陆，随后席卷邻国津巴布韦和马拉维，19日再次给莫桑比克带去强降雨并持续到21日，洪水灾害升级，数百人失踪。莫桑比克官员先前通报，“伊代”在这一非洲南部国家致使超过400人死亡。

国际医疗援助人员说，“伊代”破坏力度之大，可能在今后数天乃至数周内致使水传疾病、皮肤感染、呼吸道感染、疟疾等病例激增。

【各方急应对】

就世卫组织对霍乱等传染疾病蔓延可能给莫桑比克带来“第二场灾难”的警告，莫桑比克政府和国际组织正抓紧回应。

联合国儿童基金会说，这一机构正协助恢复贝拉的供水系统，部分已经重新运行。莫桑比克政府已经在贝拉当地医院设立霍乱诊疗中心，同时派卡车为民众运送清洁饮用水。

联合国难民署说，这一机构首批空运援助物资已经抵达莫桑比克首都马普托，其中帐篷、蚊帐和其他物资将很快转运至贝拉。

路透社报道，世卫组织正在向莫桑比克灾区调运90万剂霍乱口服疫苗，本周晚些时候可望送达。

中国救援队已在贝拉投入医疗救助行动，设立临时医疗点并发放救援物资。救援队希望，在莫方支持下执行救援任务，尽一切可能提供帮助。（闫洁）（新华社专特稿）

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