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日本新年号拟在4月1日上午公布 安倍随后将发表谈话阐述想法

2019年03月29日13:56  来源：环球网
 

【环球网报道 记者 王欢】据日本政府相关人士3月28日透露，日本政府已就4月1日公布新年号的时间展开最后协调，拟于当天上午11点半(北京时间上午10点半)公布。

据日本共同社3月29日报道，为配合4月1日公布新年号，日本政府计划由首相安倍晋三本人在记者会上发表谈话，现已展开了协调。此举或意在向国民直接阐述对新年号的想法。29日将召开关于新年号选定手续的讨论会议，决定包括新年号公布时间在内的日程。

日本政府将在4月1日的内阁会议上敲定改元政令。内阁官房长官菅义伟在中午前后公布新年号，展示用墨书写的新年号。设想的程序是随后由安倍在记者会上宣读谈话。

上次1989年1月敲定以“平成”为新年号时，时任官房长官小渊惠三展示了用墨书写的新年号后，宣读了首相竹下登的谈话。

由于此次改元并非日本天皇去世，而是根据事先决定日期的退位，日本政府相关人士指出“存在含义不同之处”。此次是“折衷方案”，在沿袭由官房长官宣布新年号这一先例的同时，由首相本人通过谈话阐述对宣告开启新时代的新年号的想法。

安倍29日将前往东京元赤坂的东宫御所与皇太子会面。预计将汇报皇位继承相关仪式和外交日程，也有可能告知新年号的选定手续。日本政府正在讨论，计划在4月1日的全体阁僚会议上基本敲定新年号的阶段，就通过宫内厅长官山本信一郎，向日本天皇和皇太子汇报。

日本众参两院的事务局28日宣布，政府4月1日实施的听取两院正副议长意见的工作将在众院议长公邸举行。上次使用的是国会内的常任委员长室。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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