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法国总理呼吁以对话和外交方式解决海湾危机

2019年03月29日13:48  来源：新华网
 

法国总理菲利普28日在卡塔尔首都多哈呼吁以对话和外交途径解决海湾断交危机。

据卡塔尔通讯社28日报道，当天到访的菲利普与卡塔尔首相兼内政大臣阿卜杜拉举行了会谈，双方重点讨论了国防与安全问题。

在随后举行的联合记者招待会上，菲利普表示，地区国家应当以对话和外交途径化解危机，而不是使民众、家庭、学生为地区国家的分歧付出代价。他强调，法国在此问题上的立场是不变的。

阿卜杜拉表示，双方在会谈中讨论了包括海湾断交危机在内的中东诸多地区问题。双方对许多重大问题看法相近，将致力于解决地区问题，其中包括双方将协力反恐等。

2017年6月5日，沙特、阿联酋、巴林和埃及以卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由，宣布与卡塔尔断交，并对其实施制裁和封锁。随后又有多国宣布与卡塔尔断交。这一断交风波至今没有平息。（杨元勇）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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