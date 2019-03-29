德国强调人工智能要兼顾数据保护和使用创新

德国政府网站28日发布消息说，德国总理默克尔日前主持召开数字化顾问会议，强调人工智能应用要兼顾个人数据保护和使用创新。

这次顾问会议议题是“数据与社会”，强调在卫生健康等社会领域，既要保障个体对个人数据的权利，同时也不应给创新造成阻碍。

数字化顾问会议由德国政府召开，旨在加强德国政界与国内外数字化领域专家的交流。顾问委员会成员来自科研和经济领域，他们负责向政府提出问题、提供支持、推动数字化发展。

默克尔此前在针对这次会议的讲话中表示，“委员会提出，使用人工智能技术需要大量数据。这就要求一方面要保护个人权利，另一方面要让创新从数据中诞生”。她表示，希望最迟在今年年底实现个人数据保护和使用的统一。

据了解，数字化顾问委员会每年至少要与德国总理和政府部门官员举行两次会议。（张毅荣）

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