中国救援队在莫桑比克灾区救助儿童转运重伤灾民

在遭受强热带气旋“伊代”重创的莫桑比克中部地区实施国际救援的中国救援队，28日向两家孤儿院捐赠食品和饮用水，并帮助洪灾地区转运重伤灾民。

在位于索法拉省栋多区的博姆·萨马利塔诺孤儿院，中国救援分队为孩子们送去捐赠的救济物资，随行医疗人员还为一些腹泻和其他症状的儿童提供医疗援助。在捐赠过程中，孩子们齐声高唱儿歌以示感谢。

孤儿院负责人里贝罗告诉记者，受“伊代”袭击，许多儿童在灾难中失去父母，有的因家庭遭灾无力供养。感谢中国救援队捐赠物资帮助他们渡过难关。

在另一所孤儿院，负责人马科斯对记者说，“伊代”摧毁了大部分校舍，厨房屋顶被吹走，其中存放的物资遭到毁坏，中国的援助来得正是时候。

当天，中国救援分队还乘着冲锋舟在洪水肆虐的布济河流域往返10小时，将1艘冲锋舟以及食品和饮用水捐赠给当地政府，帮助修理净水设备，并将当地6名重伤员使用船只转运到贝拉市区医院。

27日至28日，中国救援队在受“伊代”重创的莫中部索法拉省展开救助行动。两天来，中国救援队先后派出三支分队，前往索法拉省省会贝拉市区、远郊灾民安置点以及布济河流域开展救助行动。

本月14日，“伊代”从莫桑比克贝拉市登陆，带来暴风、强降雨天气和洪涝灾害，造成莫桑比克至少468人遇难，受灾人数超过53万。（聂祖国）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)