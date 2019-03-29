委内瑞拉国家审计署宣布禁止瓜伊多担任公职15年

委内瑞拉总审计长埃尔维斯·阿莫罗索28日宣布，国家审计署在对委议会主席瓜伊多个人财产进行审计调查后发现其支出与收入水平不符，决定禁止瓜伊多担任一切公职15年。

阿莫罗索说，这个决定是根据《审计法》和《反腐败法》并在对瓜伊多个人申报财产进行详细调查后作出的，下一步将要求最高检察院根据审计署的决定采取必要行动。

根据委内瑞拉国家审计署的调查，瓜伊多担任议员期间在未经议会授权的情况下共出国91次，花费5.7亿玻利瓦尔（约合17.27万美元），阿莫罗索说，由于瓜伊多的公职收入不能承担他的旅行支出，且他本人拒绝配合对相关资金来源进行解释，因此审计署将要求国家税务机关对其资金来源进行调查。

阿莫罗索说，根据委内瑞拉宪法，议会成员必须“完全致力于”议会工作，不得“在其他公共或私人工作中获得任何报酬”。因此，瓜伊多的行为严重违反了国家宪法和法律。

委最高法院1月29日宣布，因涉嫌组织和领导暴力事件，决定对瓜伊多采取限制措施，包括禁止离境、禁止转让动产及不动产，以及冻结其所有银行账户。委国家审计署自2月11日启动了对瓜伊多个人申报财产的审计程序。此外，瓜伊多也被怀疑与3月以来委国内连续停电事件有关而正遭到调查。

委内瑞拉今年以来陷入政治危机。1月23日，委内瑞拉议会主席、反对派领导人瓜伊多自任“临时总统”，得到美国、欧洲和拉美多个国家承认。为逼迫委总统马杜罗下台，美方不断通过经济制裁和外交孤立施压，委内瑞拉政府则不断谴责美方做法。目前双方对峙仍在持续，国际社会呼吁以外交和政治手段和平化解政治危机。（徐烨 王瑛）

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