中土贸易投资洽谈会探讨合作新机遇

中国和土耳其企业界人士28日在土最大城市伊斯坦布尔举行贸易投资洽谈会，探讨合作新机遇。

此次洽谈会由中国南南合作促进会和土耳其对外经济关系委员会举办，共有28家中国企业和40多位中国企业家参加洽谈会，并与土耳其同行开展双边洽谈。

南南合作促进会会长吕新华在洽谈会开幕式上表示，土耳其地跨欧、亚大陆，是地区大国，中土两国在农业、能源、交通、旅游等诸多领域具有很大合作潜力。改革开放40年使中国消费水平大幅增长，土耳其企业可积极参加中国国际进口博览会，同时通过双边渠道将土耳其商品推介到中国市场。

中国驻土耳其大使邓励表示，对很多土耳其商品来说，中国市场巨大。如果理顺双方之间出口技术环节，土耳其樱桃等农产品对华出口前景将非常好。

中国驻伊斯坦布尔总领事崔巍在致辞中指出，中土共建“一带一路”5年来，双边贸易额累计突破1000亿美元，中国企业在土投资存量增长120%，近1000家中国企业在土开设机构，为土社会创造大量就业岗位。2018年，来土中国游客人数逼近40万，同比增长超过60%。

土耳其对外经济关系委员会土中理事会主席穆拉特·科尔巴希强调，土耳其企业界人士一直寻求扩大对中国出口，渴望加强双边合作。（易爱军）

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