英国工商界期待尽快逃离“脱欧黑洞”

英国商会总干事亚当·马歇尔28日呼吁英国议会尽快做出政治抉择，以让商界逃离“脱欧黑洞”。他说，三年来，“脱欧黑洞”已让企业耗尽精力、流失投资、丧失信心。

马歇尔在当天举行的英国商会年会上表示，三年过去了，“脱欧”还在“原地踏步”，英国议会让工商界失望、沮丧和愤怒。他说，从商会掌握的情况看，“脱欧”在三年内已给英国工商业造成实质性损害：成本增加、订单被抢、无法续约、投资流失……

他说，英国“脱欧”带来的不确定性正对商业造成重大损害，部分工商界人士甚至呼吁干脆“无协议脱欧”，至少能有个了断。但他表示，“无协议脱欧”相当危险，而且还会与英国及全球经济放缓风险形成叠加效应。

马歇尔呼吁议会尽快做出抉择：无论是批准政府达成的“脱欧”协议，还是明确期限的推迟“脱欧”，甚或“不脱欧”，以终结不确定性避免“无序脱欧”。

英国议会下院27日经投票表决，正式确认推迟原定于本月29日的“脱欧”。目前“脱欧”最终期限仍未确定。（杨晓静 杨海若）

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