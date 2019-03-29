专访：让美国民众更加了解故宫文化——访故宫博物院副院长朱鸿文

反映清代宫廷女性生活的“凤舞紫禁：清代皇后的艺术和生活”展览将于30日在美国首都华盛顿正式拉开帷幕。故宫博物院副院长朱鸿文日前在华盛顿接受新华社记者专访时表示，此次故宫众多藏品不远万里赴美亮相，是故宫文化海外传播的又一里程碑事件，有助于加深美国民众对中国清代历史文化的了解，推动中美在文博领域取得更多合作成果。

此次展览由故宫博物院和美国弗里尔和萨克勒博物馆、皮博迪-埃塞克斯博物馆共同举办，将持续至6月23日，届时将有165件（套）故宫藏品在弗里尔和萨克勒博物馆对公众展出。这是故宫藏品赴美展出规模最大的一次。

朱鸿文介绍说，此次展览是为庆祝中美建交40周年而特别设计的文化交流项目，吸收了来自两国多家博物馆的珍贵藏品，其中包括美国总统特朗普访华时参观过的、由清代乾隆皇帝为其母打造的巨大金发塔，弗里尔和萨克勒博物馆提供的5米高慈禧太后油画屏等。

据主办方介绍，展览意在通过展示宫廷像轴、画卷、服饰、家具和宗教文物等，帮助美国民众集中了解崇庆太后（乾隆生母）、孝贤皇后（乾隆妻子）和慈禧太后3个重要人物，通过婚姻、国事、家事、生活、精神世界和宫廷历史等6大主题呈现她们的生活和对国家政治、艺术和宗教的影响。

朱鸿文说，此次展览之所以聚焦清代皇后群体，一方面与美方民众对中国古代宫廷女性的生活感到好奇有关，另一方面也是因为清代是中国古代君主专制制度发展最为成熟完善的阶段，这些宫廷女性在特定历史阶段起到了非常重要的作用。

她介绍说，为了帮助美国民众更好地理解展览内容，双方学者在展品前期遴选、内容设计等方面进行了大量的研究和沟通，美方人员在陈列设计、文物运输等环节展示出较高的专业水准。此展曾于去年8月18日至今年2月10日在波士顿首展，取得极大成功，被《波士顿环球报》评为2018年度艺术博物馆最佳历史主题展。

近年来，故宫和美方机构在文物保护、研究和展览等领域开展了一系列合作。除此次展览外，故宫已赴纽约等多地举办了“紫禁城文物展”等7次展览，约850件（套）展品参展，美方亦有234件（组）展品赴故宫亮相。此外，故宫还与美国多家文化机构通过对话、论坛等形式探讨加强合作的新途径，为进一步利用国际专业资源、提高自身文物保护水平提供了新的契机。

朱鸿文介绍说，为增进各国人民对故宫特色中国传统文化的了解，故宫已与印度喀拉拉邦历史研究委员会签署合作谅解备忘录，并与白俄罗斯国家美术馆、俄罗斯克里姆林宫、美国博物馆联盟签署了战略合作协议，内容涉及文物陈列展览、藏品科技保护、文化产品研发、文博人才培养等多个层面。未来除传统的展览合作之外，故宫还计划借助数字技术、文创产品展示等新形式推介自身文化，加强各国人民对故宫的了解。（新华社记者朱东阳 孙丁 金悦磊）

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