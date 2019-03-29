埃及公布拉美西斯二世神庙遗址考古新发现

埃及文物部28日发布声明说，一支来自美国纽约大学的考古队在埃及南部索哈杰省阿拜多斯市发掘出一处法老拉美西斯二世神庙遗址的大厅、基石和壁画。

埃及最高文物委员会秘书长穆斯塔法·瓦齐里在声明中说：“神庙遗址160年前被发现。这次发掘成果让考古人员对这座神庙的构造有了新的认识。”

埃及文物部官员艾曼·阿什马维介绍说，神庙大厅的墙壁由石灰石和泥砖砌成，地面铺有石灰石地板。考古队还发现了一个由砂岩制成的石柱基座和刻有拉美西斯二世名字的砂岩台阶，以及一些从大厅天花板掉落的、刻有星星图案的碎石块。

拉美西斯二世也称拉美西斯大帝，是古埃及第十九王朝的第三位法老，他在公元前1279年至公元前1213年在位期间修建了大量神庙，部分神庙留存至今，其中包括阿斯旺南部著名的阿布·辛拜勒神庙。（记者刘子衿 李碧念）

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