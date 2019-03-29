普京责成俄政府制订落实多项北极发展规划

据克里姆林宫28日发布的消息，俄罗斯总统普京已责成俄政府制订落实促进俄北极地区发展的多项规划，这些规划涉及基础设施建设、北极航道运输、能源开发等领域。

克里姆林宫网站28日登载的公报显示，普京责成俄政府在今年7月1日前向俄国家杜马（议会下院）提交法案，指明有关向北极地区投资的具体措施；在12月1日前制订2035年前俄北极地区发展战略规划和2020年前俄北极地区国家安全保障战略规划；俄政府和俄北极地区各联邦主体在8月1日前递交建议书，阐明如何确保俄北极地区社会发展各项指数不低于俄各地平均水平；截至9月1日，俄政府、俄罗斯原子能公司与俄相关发货单位签订协议，确定俄北部沿岸北极航道的货运量和运费；在制订2020年至2022年预算案时，追加拨款支持相关天然气海陆转运站的建设并改造该设施所在港口的入海航道。

近些年来俄罗斯日益重视其北极地区发展，针对北极航道运力提升、能源勘探开采、沿岸基础设施建设和经济发展，制订落实一系列规划并取得显著成效。（记者栾海）

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