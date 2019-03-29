中巴友好省市合作论坛在京举行

人民网北京3月28日电 3月28日，由中国人民对外友好协会、巴基斯坦驻华使馆共同主办的中国巴基斯坦友好省市合作论坛在京举行。论坛以“深化务实合作 促进共同发展”为主题，就中巴双方共同关心的议题进行了深入探讨和交流，发表了关于推动中巴地方政府交流合作的倡议。

中国人民对外友好协会副会长林怡致欢迎辞。她表示，近年来中巴交流合作日益向全方位拓展，覆盖政治、经济、人文、教育、安全防务以及国际和地区事务等各个领域。借助中巴经济走廊合作项目，两国将实现全方位的互联互通、多元化的互利共赢。希望中巴省市能以此次论坛为契机，引领并协调各地的优势力量，增进两国间的务实合作。

巴基斯坦驻华大使马苏德·哈立德在致辞中表示，中巴两国在合作领域作出了卓越努力，将两国的美好愿景转化为实际行动。他回顾了中巴建交发展历程，肯定了中巴经济走廊合作项目取得的丰硕成果，并对中巴合作提出新期望，希望两国友谊能进一步开花结果。

新疆维吾尔自治区常务副主席张春林、巴基斯坦省际协调部部长法赫米达·米尔扎分别在论坛开幕式致辞。

在论坛上，西安市副市长高杲以西安市为例介绍了中国城市发展战略相关问题，喀什地区行政公署副专员曹志分享了喀什地区的扶贫经验。

在分论坛上，来自北京市、江苏省、西安市及巴基斯坦旁遮普省、俾路支省、信德省等十几个省市的两国地方政府代表发言。双方就“促进中小企业发展”、“推动城市规划与发展”及“加强职业培训交流合作”等议题进行了深入探讨和交流。

2019年是中巴友好城市年。此次论坛以中巴友好城市年为契机，将进一步落实中巴两国领导人达成的共识，加强两国地方政府务实合作，拓展合作广度与深度，打造新时代更加紧密的中巴命运共同体。（袁昕）

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