俄外交部：俄军事专家在委内瑞拉停留时间由该国政府需求决定

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃28日说，俄军事专家在委内瑞拉停留时间长短将由该国政府需求决定。

扎哈罗娃当天在例行记者会上表示，俄方向委内瑞拉派遣专家的决定是根据两国相关协议做出的。俄方此举具有国际法和双边法律基础。她说，俄罗斯专家在委内瑞拉停留时间长短将由该国政府需求决定。

日前，美国总统特朗普表示将“考虑所有行动方案”，意在迫使俄方军事专家离开委内瑞拉。扎哈罗娃在记者会上就此表示，美国无权要求俄罗斯从委内瑞拉召回军事专家。俄方专家到达委内瑞拉符合两国政府间军事技术合作协议。俄方既没有违反国际协议，也没有违反委内瑞拉法律。与美方不同，俄方不对其他方造成威胁，“这是俄方的原则立场”。

扎哈罗娃还表示，美国对委内瑞拉金融与石油等领域进行制裁，并强行向该国运送“人道主义援助”物资。美方诸如此类的行为目的在于制造混乱分裂委内瑞拉。

此前有媒体报道，俄军一架伊尔-62客机和一架安-124运输机23日抵达委内瑞拉首都加拉加斯郊外的机场，运送了一批军人和35吨货物。一名委内瑞拉官员24日对媒体说，俄军机抵达加拉加斯是双方正在落实的军事合作的一部分。俄军人员访委是为了讨论设备维护、人员培训以及战略议题。

扎哈罗娃26日证实俄专家已抵达委内瑞拉开展军事技术合作，并表示此举完全符合委宪法及其他法律规定。（记者李奥）

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