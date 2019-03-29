英国民众不满意 特雷莎·梅公众认可度跌至新低

民意调查机构益普索—莫里市场调查公司27日发布的调查结果显示，57%的英国人不认可英国首相特雷莎·梅的工作，特雷莎·梅的公众认可度跌至上任以来最低水平。

益普索—莫里市场调查公司3月15日至19日调查1050名英国人，结果显示仅30%的调查对象认为特雷莎·梅“干得不错”，较去年9月下跌3个百分点；相反，57%的调查对象不认可特雷莎·梅，比去年9月上升4个百分点。

特雷莎·梅因推进英国脱离欧洲联盟不力饱受批评，面临下台压力。益普索—莫里市场调查公司首席政治分析师吉迪恩·斯金纳说：“特雷莎·梅作为首相的认可度在公众心中跌至上任以来最低水平，甚至她所属政党的大多数支持者认为，她应该在下届议会选举前下台。”

至于谁能接替特雷莎·梅，民意调查没有发现占压倒性优势的人选。反对党工党领导人杰里米·科尔宾所获民意支持率为21%，外交大臣杰里米·亨特支持率为19%，环境、食品与农村事务大臣迈克尔·戈夫为17%。（陈立希）【新华社微特稿】

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