以色列总理称有可能对加沙地带采取大规模行动

以色列总理内塔尼亚胡28日表示，为应对可能出现的暴力活动升级情况，以色列已做好对加沙地带采取大规模行动的准备。

据以色列总理办公室28日发布的消息，内塔尼亚胡当天视察了以色列国防军在加沙地带边境的兵力部署情况。他在视察后表示，以色列正在加强加沙地带周边的安全部署，近日他已下令增调兵力和器械，做好对加沙地带进行大规模行动的准备。

他说，“在所有其他可能方案都试过之后，如果有必要采取大规模行动，我们将强力而稳妥地实施相关行动。”

以色列国防军28日发表声明说，以军已在以色列南部加强军力部署，以应对即将到来的巴勒斯坦“土地日”可能出现的“暴力活动”升级情况。

今年3月30日是巴勒斯坦第43个“土地日”，也是巴勒斯坦人在加沙地带边境地区开启“回归大游行”一周年之际。巴勒斯坦示威活动组织者已表示将发起大规模示威活动。

自去年3月30日巴勒斯坦人开始举行“回归大游行”以来，巴以双方在加沙地带与以色列交界地区冲突不断，局势持续紧张。近日，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的交火不断，紧张局势进一步升级。

哈马斯25日夜间宣布在埃及斡旋下同意与以色列停火，但以军未对此进行回应并继续轰炸加沙，双方停火尚未实现。 （记者陈文仙 吕迎旭）

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