伊朗洪灾死亡人数升至44人

据伊朗应急救援部门28日发布的消息，持续多日的洪涝灾害迄今已造成伊朗全国44人死亡，另有至少265人受伤。

消息说，这次洪涝灾害波及伊朗全国多个省市。受灾最严重的南部法尔斯省历史名城设拉子有21人在此次灾害中死亡，东北部的古莱斯坦省和北部里海沿岸的马赞达兰省分别有7人和5人死亡。此外，东部的呼罗珊和西部的洛雷斯坦等省份也有人员死亡。

洪水还造成数亿美元经济损失。强降雨在一些山区引发山体滑坡，许多民众被迫撤离，被临时安置在其他地点。

据伊朗媒体报道，从3月21日伊朗新年诺鲁孜节第一天起，伊朗出现大范围持续降雨，最终造成全国范围的洪涝灾害，许多新年庆祝活动被迫停止或取消。（记者马骁 穆东）

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