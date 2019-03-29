白令海峡首次发现福岛核事故污染物

美国研究人员27日说，2011年发生核泄漏事故的日本福岛第一核电站污染物已向北漂移至位于白令海峡的一个美国阿拉斯加州偏远岛屿附近。这是白令海峡首次发现福岛核事故污染物。

阿拉斯加大学费尔班克斯海洋补助项目研究人员说，他们分析去年在圣劳伦斯岛附近收集的海水，发现放射性铯137水平轻微上升，达到每立方米2.4贝克勒尔，高于2011年福岛核事故前水平。

历史数据显示，太平洋中天然存在的铯137浓度低于每立方米2贝克勒尔。研究人员在福岛核事故发生后分析2014年至2017年圣劳伦斯岛附近海水，发现铯137含量几乎没有变化。

路透社援引研究人员的话报道，这是迄今发现的福岛核泄漏污染物在海水中漂移的“最北端”。不过，白令海峡放射性铯137水平仍很低，不会威胁到人类健康。研究人员希望展开更多检测，以评估这一污染物对海洋生物的影响。

福岛第一核电站在2011年地震和海啸中损毁，核灾难达到最高等级7级，与1986年苏联切尔诺贝利核电站爆炸和辐射泄漏事故相同。福岛核事故泄漏了数十种放射性物质，泄漏到海洋的主要有三种，铯137就是其中之一。（王鑫方）（新华社专特稿）

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