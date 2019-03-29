俄战机在东部军区演习中演练空中打击

俄罗斯东部军区新闻处28日发布公告说，该军区当天出动多种战机参加在俄东南部地区举行的大规模演习，并对假想敌目标实施打击。

公告说，在外贝加尔边疆区楚戈尔训练场进行的演习中，包括苏-34战斗轰炸机在内的多种战机分别对“敌方”重要战略目标实施轰炸、对战场实施地形侦察、摧毁假想敌的防空系统等。米-24武装直升机为摩托化步兵和坦克部队提供了火力支持。

公告说，此次演习中无人机得到了充分使用，不仅协助炮兵进行炮火校正，还搜索了“敌方”指挥所和通信枢纽。借助无人机提供的目标指示，地面部队使用多种火炮和导弹摧毁了假想敌的后备力量和重型装甲车辆。

俄东部军区3月25日至29日在外贝加尔边疆区的楚戈尔训练场和布里亚特共和国的捷列姆巴训练场举行大规模演习。演习共动用约1万名军人和2000多台武器装备。

俄东部军区管辖俄远东地区和外贝加尔地区所属军事力量，总部设在俄远东城市哈巴罗夫斯克。（记者刘洋）

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