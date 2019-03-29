美国要求俄罗斯从委内瑞拉“撤军” 遭“打脸”

美国总统唐纳德·特朗普27日要求俄罗斯从委内瑞拉撤出“部队”，否则美方不排除“任何选项”。

俄罗斯外交部回应，美方应首先兑现从叙利亚撤军的承诺。

【美方：撤军！】

特朗普当天在白宫椭圆办公室与委内瑞拉反对派要员、国民议会主席胡安·瓜伊多的妻子法维亚娜·罗萨莱斯会面，其间要求俄罗斯军事人员撤出委内瑞拉。“俄罗斯必须离开。”

俄罗斯空军两架大型飞机搭载人员和装备，23日抵达委内瑞拉首都加拉加斯。按照委内瑞拉独立记者哈维尔·马约尔卡的说法，俄方官兵大约100人，由俄军总参谋部动员局局长瓦西里·通科什库罗夫带领。

一名不愿公开姓名的委内瑞拉官员当时告诉美联社记者，俄军飞机抵达加拉加斯是双方正在落实的军事合作一部分。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃26日声明，俄方在委军事人员“严格遵守”委内瑞拉宪法和双方军事合作协议。俄方向委派遣军事人员无需征得委内瑞拉反对派掌控的国民议会同意。

记者问特朗普如何迫使俄罗斯军人离开委内瑞拉，他回答：“不排除任何选项。”

【俄方：你撤了吗】

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃27日回击美方言论，说美方应首先兑现去年12月所作承诺，从叙利亚撤出美国军队。

她说，特朗普一个月前还声称美国要从叙利亚撤军。“我建议美国在决定别国命运前，需要先履行对国际社会的承诺。”

美国在叙利亚部署大约2000名军人。特朗普去年12月宣布撤军决定。面对国内和国际盟友的反对和忧虑，特朗普随后多次重申撤军决心，只是至今没有发布撤军时间表。

美联社援引扎哈罗娃的话报道，许多人把美国向叙利亚派兵比作一头大象进入瓷器店，尽管体型庞大，动作十分“小心、合理”。只是，在她看来，美国在国际舞台上的形象更像一名“闯入（法国）卢浮宫博物馆的牛仔”。

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗去年5月赢得连任，今年1月开始第二届任期。瓜伊多不承认马杜罗连任资格，1月23日自行宣布就任“临时总统”，得到美国、欧洲和拉丁美洲多个国家承认。国际社会呼吁以外交和政治手段和平化解委内瑞拉政治危机。（王逸君）（新华社专特稿）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)