孟山都除草剂致癌诉讼 美国老翁获判赔8100万美元

人民网讯 据法新社报道，美国陪审团27日裁定，拜耳集团旗下孟山都公司应赔偿美国男子哈迪曼8100万美元。哈迪曼声称孟山都生产的除草剂“年年春”导致他罹癌。70岁的哈迪曼（Edwin Hardeman）在1980年至2012年间，定期在他位于加州索诺马郡（Sonoma）的庭院使用美国农业生技公司孟山都的这款除草剂，最终确诊罹患非何杰金氏淋巴瘤（non-Hodgkin's lymphoma）。
旧金山陪审团认定，孟山都“疏于合理注意”，未就此产品具有风险提出警告，判令支付哈迪曼7500万美元惩罚性损害赔偿、560万美元赔偿金以及20万美元医疗费。
这个陪审团先前认定，哈迪曼接触这款除草剂长达20多年，是他罹患非何杰金氏淋巴瘤的重要因素。“年年春”主要成分是具争议的化学物质嘉磷塞（Glyphosate）。
哈迪曼的律师威格斯达菲（Aimee Wagstaff）和摩尔（Jennifer Moore）在联合声明中说：“孟山都的行为显然表现出公司并不特别关心旗下产品实际上是否致癌，而是聚焦在操纵公众意见，打压任何对此提出真正合理关注的人。”
仅在美国，除草剂“年年春”所涉类似诉讼案逾1万多件，此案是其中之一。（老任）
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