中方敦促停止造谣诽谤

针对美国官员再次炒作所谓“债务陷阱”等话题，外交部发言人耿爽28日表示，美方某些政客到处抹黑中国，这种做法极不道德、也很不公正，他敦促相关人员端正心态，摒弃冷战零和思维，客观正确地看待中国，停止对中国的造谣诽谤。

据报道，美国国务卿蓬佩奥近日声称，当中方埋下“债务陷阱”、通过企业从事间谍活动或其科技公司构成威胁时，美方希望有关国家了解风险并自主作出决定。

耿爽在当日例行记者会上回答相关提问时表示，一段时间来，美方某些政客无论走到哪儿都不忘攻击和抹黑中国，炒作中国威胁，将中国的发展援助诬称为“债务陷阱”，以“莫须有”的罪名诽谤中国企业从事“间谍”活动，这种做法极不道德、也很不公正。

耿爽表示，中方一贯要求中国企业在国外开展业务时严格遵守当地法律法规。美方某些势力出于政治动机、不择手段打压中国企业，到处散布所谓“中国通过企业从事间谍活动”的论调，纯属恶意中伤、别有用心。世人早已看清楚，美方这么做无非是要千方百计维护自身的经济和科技霸权地位，这套贼喊捉贼的把戏注定要失败。

“谎言重复千遍依然是谎言。美方某些人不要高估自己的造谣能力，也不要低估别人的判断能力。”耿爽说，“我们敦促这些人端正心态，摒弃冷战零和思维，客观正确地看待中国，停止对中国的造谣诽谤，多做些有利于中美合作的事情，而不是相反。”（马卓言）

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