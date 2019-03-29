越乡龙井绿 “老外”学炒茶（网事即景）

来自不同国家的茶商观摩炒茶比赛

春雨润新茶，龙井又飘香。近日，一年一度的浙江省龙井茶手工炒制技能大赛又擂鼓开场。浙江龙井茶产区18个县市的37位炒茶高手集聚绍兴嵊州市同场竞技，经过一番鏖战，来自杭州市、绍兴嵊州市及新昌县的10名选手跻身2019浙江省手工炒茶十强。

现场，来自摩洛哥、俄罗斯、英国、马来西亚、美国、日本、加拿大、德国等国的数十位茶商代表也兴致勃勃地观摩了比赛。炒茶高手们的精彩技艺引起了外宾们的强烈兴趣，在行家的指点下，几名“老外”端坐炒茶锅前，翻炒、搓捻……动作有板有眼，像模像样，引来了众人的围观和一片叫好声。国际茶叶委员会主席伊恩·吉布斯连连伸出大拇指，高兴地表示：“一定要把（龙井茶制作）这项技艺传承下去、传播开来，让全世界更多的人了解这一片茶叶。”

嵊州是浙江龙井茶的核心产区，拥有18万亩优质茶园，年产两万吨茶叶，是全国最大的龙井茶生产中心，也是全国十大重点产茶县之一，年产龙井茶6000多吨、年加工出口珠茶6万多吨。在22日举行的首届国际绿茶大会上，国际茶叶委员会正式授予嵊州“世界著名茶乡”的称号，标志着嵊州“越乡龙井”从此有了国际“户口”。（徐贤良 吴一赞）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)