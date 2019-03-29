友谊之旅 合作之旅 开拓之旅

2019年2月5日，实验京剧《图兰朵》在意大利罗马上演（龚 晴摄）

2018年4月24日，游客在法国圣艾尼昂市博瓦勒动物园观看大熊猫“圆仔”。（陈益宸摄）

3月21日至26日，国家主席习近平应邀对意大利、摩纳哥、法国进行国事访问。在6天时间里，习近平主席到访罗马、巴勒莫、摩纳哥、尼斯、巴黎5座城市，密集出席40余场活动，同欧洲领导人共叙友好交往佳话，共谱全面合作新篇，共绘未来发展蓝图。此访是一次加深东西方关系的友谊之旅、合作之旅、开拓之旅，收获了丰硕成果，同时也在网络上引起了巨大反响。

多角度报道出访

此次的欧洲之行也是习近平主席今年的首访。人民网、新华网、央视网等网站均在头条区域设置专题，报道相关新闻并汇总了相关评述、图片和视频等。新华网的专题页面还将“意大利之行”“摩纳哥之行”“法国之行”分别进行了整理，并配上当地美丽的风景图片，介绍各国国情、与中国的交往等新闻背景知识，清晰明了。

20日，人民日报客户端制作了动态图片《2019年首访 习近平为何选择这三个欧洲国家》，提前介绍了出访日程，并指出本次出访的三大看点是“2019年首次出访”“立足三国 面向欧洲”和“出访三国各具代表性”。网友“坤坤”认为，这样将时政、地理、人文知识共同介绍的形式非常棒。网友“成容”期待中国与欧洲各国继续多谈合作，共同促进世界和平发展。

在微信上，多个时政类公众号持续关注习近平主席的出访活动。微信公众号“学习小组”从20日至27日就推送了15篇相关文章。在新浪微博上，“习主席出访”“习近平出访时间”等话题登上热搜榜。由微博账号“央视新闻”主持的话题“习主席出访”阅读量超过5.8亿。27日，“央视新闻”发布了一条微博，用VR全景技术将法国巴黎爱丽舍宫呈现在用户眼前。通过点击画面，网友可以看到习近平主席26日在爱丽舍宫节日大厅出席中法全球治理论坛闭幕式并致辞的现场画面。“庄重、庄严”“好看，很壮观”“好喜欢这个VR！仿佛身临其境”，网友们纷纷在留言中点赞这一形式。网友“小森”还表示：“技术越来越先进了，仿佛在现场聆听习近平主席的致辞一样。这样的报道生动有趣，有利于传播中国声音。”

深度解读“金句”

在出访中，习近平主席在会见以及讲话中提到的许多“金句”，被网民广泛关注。

22日下午，在意大利众议院，习近平主席同众议长菲科举行会见。菲科向习近平主席问到：“您当选中国国家主席的时候，是一种什么样的心情？”习近平主席回答说，这么大一个国家，责任非常重、工作非常艰巨。我将无我，不负人民。我愿意做到一个“无我”的状态，为中国的发展奉献自己。

这一细节经媒体报道后，“我将无我，不负人民”的“金句”立刻在网络上流行起来。

微信公众号“学习小组”发布的解读文章《【学习新语】习近平说的“我将无我”是什么意思？》阅读量超过13万。文章认为，习近平主席对“无我”一词的化用，是古为今用、推陈出新。“从政治学的角度看，习近平说的‘无我’处理的就是‘我’和集体、‘我’和他人的关系。”“这个问题涉及‘公’和‘私’、‘大我’与‘小我’的关系。”“《党章》的总纲有规定：‘我们党除了工人阶级和最广大人民群众的利益，没有自己特殊的利益。’前一个利益可以说是‘公’，而后一种特殊的利益就是‘私’，是‘我’，没有自己特殊的利益，说的就是‘大公无私’，也就是‘无我’。习近平也说过：‘我们党除了最广大人民的利益，没有自己特殊的利益。我们共产党人，必须始终把人民的利益放在首位。领导干部作为人民的公仆，则要有更高的道德境界，有无私奉献的精神。’这可以作为‘我将无我，不负人民’最好的注脚。”

网友也在文章下展开了热烈讨论。网友“武国文”留言说：“我的理解，这句话是不计个人得失，全心全意为人民服务。”网友“黄文毅”说：“大国的领袖，必有大国的风范、使命和担当。”网友“高鹏”说：“将‘小我’融入国家和人民中，这样的境界值得我们好好学习。”

26日，习近平主席在巴黎出席中法全球治理论坛闭幕式，并发表题为《为建设更加美好的地球家园贡献智慧和力量》的重要讲话。讲话中提到的重要观点，同样引发了热议。

微信公众号“人民日报”发布文章《破解全球治理4大赤字，习近平在巴黎给出“中国方案”》，指出对于全球治理，习近平主席倡议国际社会要破解“4大赤字”：第一，坚持公正合理，破解治理赤字。第二，坚持互商互谅，破解信任赤字。第三，坚持同舟共济，破解和平赤字。第四，坚持互利共赢，破解发展赤字。文章就此进行了详细解读。网友“高源”留言认为这一重要讲话“铿锵有力，掷地有声”。网友“文化”认为，“中国方案”符合当今世界实际，符合各国共同发展的利益，“具有开创性意义”。

习近平主席在讲话中还指出，“当今世界正面临百年未有之大变局，和平与发展仍然是时代主题，同时不稳定性不确定性更加突出，人类面临许多共同挑战。”微信公众号“学习小组”发布文章《【学习新语】你注意没，习近平出访中反复提到了八个字》，对“百年未有之大变局”这一重要论断进行了解读。文章认为，要理解“百年未有之大变局”，应当从三个方面切入，这其实也是三对主要矛盾：西方世界和非西方世界，全球化和反全球化，中国百年和世界百年。网友“天啸”留言认为：“简而言之，百年来最大的变局就是中华民族的伟大复兴。”网友“张民忠”认为：“中国在这百年未有之大变局中，应积极作为，起引领作用。”

关注文明交流互鉴

习近平主席的出访，也增进了中国与各国之间的友谊，促进了文明交流互鉴。

在意大利，中意双方代表交换了关于796件套中国流失文物艺术品返还的证书。在摩纳哥，一群学中文的孩子为习近平主席夫妇表演了唐诗朗诵《静夜思》。在法国，马克龙总统精心准备了一份国礼：1688年出版的首部《论语导读》法文版原著。这些体现文化交流的细节，让网友们很受感动。

微信公众号“参考消息”发布文章《意大利返还796件中国文物，外国网友的回复“亮了”》。文章提到，意大利此举获得外国网民肯定。“意大利确实在做对的事”“这是一个重要的进步姿态，将带动其他国家也这样做”，有外国网民这样留言说。对此，网友“春风”表示：“中意人民相互理解支持，对和平发展有着共同的追求。”网友“梦想的左岸”表示：“祖国强大了，文物才得以回家。”

微信公众号“人民日报”发布文章《在法国，习近平收到了一份很特殊的礼物》。网友“davy”表示，“文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富”。微信公众号“新华社”推送的文章《送给习主席的这份国礼，在法国知音很多》中，加入了一段采访视频，记录了在法国可以感受到的不少中国文化，如戏曲、武术、汉字等。一位法国书店的店员用流利的汉语说：“有很多法国人很喜欢中国文化，想了解一下。比如《论语》大家就真的很喜欢。”网友“十八公”说：“我们要提升文化自信，让中国文化更多地走出去，更好地传播开。”（李 贞）

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