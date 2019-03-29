搭建中法合作之“桥”

这些年，中国对外投资的规模逐渐扩大。在这一过程中，境外经贸合作区拓展了中国经济发展的空间，同时助力中国与东道国在经贸、文化等领域的沟通。包括中法经济贸易合作区在内，海外多地经贸合作区搭建起一座座中外合作的桥梁。

助力中国企业“走出去”

中法经贸合作区由首创集团主导开创，定位为“企业国际化服务平台”，目标是为中国企业“走出去”提供办公场地选择、注册、市场拓展、合作对接等方面的服务，并吸引有意赴法投资的中国企业落户中法经贸合作区。

中法经济贸易合作区是由中国企业在发达国家开创的、市场化运营的首家大型综合性产业园区，该园区得到了中法两国政府大力支持。法国政府投资部前首席代表、投资参赞孔士嘉表示，中法两国在投资及贸易领域有很大的发展空间和较强的互补性。对有意“走出去”的中国企业来说，中法经贸合作区是一个很好的选择。

目前，中法经济贸易合作区已经在法国投资建设多个项目，主要包括位于夏斗湖市的中法国际大学城、Citech创新中心、新能源及物流产业园、海外体育训练中心和位于巴黎的“中国之家”等。

“一带一路”促共同发展

夏斗湖市位于法国中部，毗邻著名的卢瓦尔河谷，环境优美，历史底蕴深厚，交通便利，辐射欧洲各大城市。

当地政府官员热情欢迎中资企业入驻。法国安德尔省时任省督赛穆尔·摩西说：“夏斗湖的地理条件非常好，我们欢迎中国企业家来这里投资。希望能够与中国企业和中国机构开展合作，让夏斗湖的未来更加繁荣。”

夏斗湖市市长吉乐·阿夫贺曾经三次到访中国，对“一带一路”倡议非常熟悉。他认为，“一带一路”倡议对夏斗湖乃至法国的发展意义深远。他还表示，愿意尽可能为中资企业提供政策优惠和鼓励措施，以促进其在当地的良好发展。

人文交流谱和谐乐章

2016年，根据中法高级别人文交流机制第三次会议期间签署的《建造巴黎国际大学城“中国之家”框架协议》，“中国之家开发协会”在巴黎注册成立。

2017年，“中国之家”被正式命名为“和园”，寓意融合之家、开放之家、恒久之家。今年是中法建交55周年，也是留法勤工俭学运动100周年，中国之家在巴黎开工，将进一步深化中法两国在教育文化领域的合作。据悉，“中国之家”项目将提供300间学生宿舍、学习生活公共空间和国际文化艺术中心，计划于2020年完成建设，建成后，它将成为巴黎大学城第41座建筑。

此外，中法经济贸易合作区还发起成立“中法国际教育文化交流协会”，集结丰富的教育、文化、艺术资源，致力于打造专业性、国际性的文化艺术交流平台，助推中法青年人才增加交流，以推动中法教育及文化事业的合作发展。（孔 帆）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)