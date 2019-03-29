世界旅游联盟总部启动

世界旅游联盟总部暨世界旅游博物馆项目近日在杭州萧山启动。文化和旅游部副部长李金早在启动仪式上表示，世界旅游联盟的成立显示了中国主动作为，致力于改善世界旅游治理体系的担当和能力。世界旅游联盟总部将搭建一个全球旅游业互联互通、共享共治的国际平台。未来，更多全球旅游的声音将从这里传到世界。

2017年9月12日，由中国发起成立的第一个全球性、综合性、非政府、非盈利的国际组织——世界旅游联盟在中国成都成立。随后，杭州被选为世界旅游联盟总部落户城市。项目由浙江湘旅集团投资建设，计划2020年底完工并交付使用。

世界旅游联盟总部项目位于杭州湘湖压湖山岛，全岛将建设成集博物馆和旅游公共配套设施于一体的开放式“大景区”，包括世界旅游博物馆和配套酒店。世界旅游博物馆以世界旅游为主题，是集文化展示与传播、收藏与研究、会展与交流、旅游与休闲于一体的多功能专业博物馆，将填补世界综合性旅游博物馆的空白。

目前，世界旅游联盟共有会员182个，覆盖全球38个国家和地区。联盟以“旅游让世界和生活更美好”为宗旨，旨在加强全球旅游业界的国际交往，增进了解、分享经验、深化合作，推动全球旅游业可持续、包容性发展。世界旅游联盟秘书长刘士军介绍，世界旅游联盟成立一年多，举办了大河文明旅游论坛、上海合作组织旅游合作研讨会、中欧旅游年“欧洲蓝”点亮以及“世界旅游联盟·湘湖对话”等丰富多彩的活动。（赵 珊）

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