跨越时空的文明对话(行天下)

意大利观众在罗马参观中国古蜀文明特展

三星堆国宝之一——青铜纵目面具

在罗马举办的中国古蜀文明特展

中国国家主席习近平日前在访问意大利时指出，中意关系植根于双方千年交往的历史积淀中，拥有深厚民意基础。中意互为重要战略伙伴。双方要始终从战略高度和长远角度看待和把握中意关系，以今年中意建立全面战略伙伴关系15周年和明年两国建交50周年为契机，共同推动中意关系进入新时代，使各领域务实合作成果更好惠及两国人民。要以2020年两国互办文化旅游年为契机，推动两国世界遗产地结好，加强博物馆、地方、民间、体育等交流合作。

中国古蜀文明特展近日走进意大利，第一站在那不勒斯，第二站在罗马，这场璀璨夺目的文明特展在意大利引起了巨大轰动。一件件文物，带着古老中国的气息，为欧洲打开了认识东方、了解中国的新窗口。

— —编 者

提起中国，你会想到什么？用这个问题去问欧洲人，他们会说“丝绸”“瓷器”“茶叶”……两千年前，一条东起长安、西通地中海的贸易通道渐渐形成，将中国的物产源源不断地输送到欧洲，中国丝织品更成为欧洲上层社会竞相追逐的奢侈品，也因此，这条贸易通道被称为“丝绸之路”。

2019年3月25日晚，在意大利罗马图拉真市场及帝国广场博物馆，一场不同寻常的中国文物特展拉开了帷幕，它带来了与西方文明迥然不同的“中国风”。

这是一场由四川省文物局、罗马市文化遗产监管局联合主办的四川古代文明特展，主题为“神与人的世界”，集中展现了古蜀国辉煌的文明。“蚕丛及鱼凫，开国何茫然。尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。”由于受到独特的地理条件限制，蜀国自古以来与外界的沟通都极为不畅。20世纪80年代，三星堆遗址出现大量珍贵文物，让我们蓦然发现这一片土地不是“不晓文字，未有礼乐”的蛮夷之地，而是曾经创造了璀璨文明的沃土。在四川广汉三星堆遗址出土的人头像、人面像等各种造型奇异的青铜器、造型别致的玉器以及面具、权杖等多种制作精美的金箔制品，震惊海内外，引起了世界的高度关注。独树一帜、高度发达、横空出世却又戛然而止的三星堆文化，自发现以来就笼罩着一层神秘色彩，撩拨着人们的好奇心。这一遗址的发现，雄辩地证明了中华文明的起源是多元一体的，使得世界对中国古代文明需重新评价。

在这次展出中，有一类文物格外引人注目，那就是各式各样的青铜面具。在多种文化中，面具都是一个常见的意象。亚洲有韩国的假面舞，日本的能乐面具，欧洲有威尼斯的面具，古希腊的假面剧……面具在不同的文化中有不同的寓意和呈现形式，此次展出的三星堆面具因其独特的造型和威严的气韵让人过目不忘。

这其中一件面具是三星堆“六大国宝”之一，宽1.38米，高0.645米，眼睛呈柱状向外凸，一双雕有纹饰的耳朵向两侧充分展开，这是迄今为止世界上年代最早、形体最大的青铜面具，因双目造型雄奇，这件面具被命名为“青铜纵目面具”。在面具前驻足凝思，很难不被其带入神秘瑰丽的古蜀文明：这件面具表现的是天神还是人中至尊？其夸张的双眼与双耳，是视通万里、耳听四方的神异能力的象征？还是古蜀国人民根据文献记载而刻画的蜀人始祖蚕丛的形象？神话传说与古史记载在这里合二为一，人性与神性在此同时得到了彰显。

此次展出，吸引人们的不仅仅是上百件令人叹为观止的展品，展厅的设计布局更是处处彰显匠心。来自3000多年前的古蜀文明的产物，陈列在意大利罗马有1900多年历史的图拉真市场及帝国广场博物馆，漫步其中，时间与空间似乎都在静默地流淌，给每一位观展的观众以强烈的震撼。而在展厅的设计风格上，所有的展台、展墙和陈列形式都是现代化的陈列布局，古典与现代的碰撞与融合刺激着每一位观者的视觉神经。此外，在展品陈列上，设计师充分利用现有的零碎空间和不规则的展厅形状，营造出富有层次的空间感。几件主要面具的陈列，采用了镜面模式，增加了神秘感，营造出特殊的视觉效果。

古蜀文明特展的上一站，是在意大利那不勒斯国家考古博物馆，为期3个月的展出在当地引起了巨大的轰动。一件件文物，带着古老中国的气息，远渡重洋，为欧洲打开了认识东方、了解中国的新窗口。文明无国界，“一带一路”必将促进东西方文化的融合和发展，我们期待着东方文化与西方文化将进行更加频繁、更加深刻的沟通与对话，共同谱写人类文明的新篇章。（贾 真／文 宋沛然／图）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)