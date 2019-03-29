美国悄悄批准6家企业向沙特出售核技术 引发担忧

美国能源部一份文件显示，部长里克·佩里已经批准6家企业向沙特阿拉伯出售民用核技术。

路透社27日报道，美国总统唐纳德·特朗普政府正在悄悄推动与沙特分享核技术，目的是争取在沙特建造至少两座核电站。美方竞争者包括韩国、俄罗斯企业。沙特定于今年晚些时候发布最终决定。

这家媒体依据一份美国能源部文件报道，佩里批准6家企业就建造核电站作前期工作，但不能出口核电站所需设备。

根据美国联邦法律，一家企业如果需要向沙特方面转让有关核能领域的文件、电子介质、知识、人才以及参与在沙特生产某种核物质，必须得到联邦政府批准。

能源部下属国家核安全管理局证实，这些企业要求联邦政府对上述决定保密。每一家获准向沙特提供核技术的企业“都提出书面申请，要求不公开他们”参与沙特项目的情况。

不少美国国会议员担心，美方一旦向沙特转让核技术，将触发中东地区核军备竞赛。这种担忧在沙特籍记者贾迈勒·卡舒吉去年10月在沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆内遇害以后愈发强烈。

路透社报道，能源部2017年11月以后批准企业向沙特出售民用核技术，但不清楚这项决定是否在卡舒吉遇害以后作出。

民主党籍联邦众议员布拉德·舍曼27日在国务卿迈克·蓬佩奥出席国会听证会时要求后者4月中旬以前公开参与企业的名称。蓬佩奥说，他会考虑。（杜鹃）【新华社微特稿】

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