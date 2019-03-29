土耳其商船救起非法移民反被劫持 被马耳他控制

马耳他海军28日宣布，已经控制一艘遭获救非法移民“劫持”的土耳其商船，护送它前往马耳他瓦莱塔港口。

【夺回控制权】

据马耳他和意大利政府发布的消息，土耳其小型油轮“希布卢1”号26日晚救起108名打算偷渡前往欧洲的非法移民，从距离北非国家利比亚海岸将近6海里（11公里）的地中海海域驶向利比亚首都的黎波里。偷渡者随后“劫持”这艘油轮掉头向北，驶向马耳他或意大利兰佩杜萨岛。

马耳他海军说，油轮航行至距马耳他海岸30海里（56公里）时，军方借无线电通信设备与油轮船长取得联系，“船长反复声明这艘船的控制权不在他手中，他和船员受到一群移民胁迫，要求驶向马耳他”。

马耳他武装部队声明，马方一艘巡逻艇拦截油轮“希布卢1”号进入马耳他海域，随后派遣一支“特别行动队”登上油轮，提供安全保障，“以便将控制权交还船长”。军方随后护送油轮、船员和所载移民前往马方港口，交由警方作进一步调查。

意大利内政部长马泰奥·萨尔维尼27日把涉嫌劫持商船的非法移民称为“海盗”，誓言决不让这些人进入意大利。

萨尔维尼领导的右翼保守政党联盟党与民粹主义政党“五星运动”结盟，去年6月组成新一届政府，采取强硬反对非法移民的立场，多次就移民政策立场分歧与欧洲联盟决策机构争吵，去年就是否允许赴欧偷渡船停靠和移民接收事宜与马耳他多次口角。意大利是非洲移民经地中海进入欧洲的主要目的口岸之一。

【不愿被收容】

利比亚是非洲赴欧偷渡的主要“中转站”。按照欧盟与利比亚达成的协议，欧盟成员国一旦在海上发现非法移民或难民，应通报利比亚海岸警卫队，以便送回利比亚。这些偷渡客往往被安置在收容中心，等待难民资格申请审核机构确认将他们遣返回自己祖国还是送往欧洲。

只是，根据移民权益保护机构的说法，偷渡者通常不愿意回利比亚，因为在那里的收容中心可能遭受不人道待遇，承受遭虐待、强奸、奴役甚至遇害风险。

欧盟27日宣布，它将中止派遣船只巡逻地中海海域、拦截和救援偷渡人员的“索菲娅行动”，以“空中监视”以及与利比亚方面“密切协作”代替。过去，欧盟往往将获救非法移民送往意大利港口，但近来遭遇意方强烈抵制而难以为继。

欧盟2015年发起旨在打击地中海偷渡活动的“索菲娅行动”，行动总部设在意大利罗马，授权期限原本截至3月31日，欧盟各成员国代表同意延长6个月，但不会再派船只。（沈敏）（新华社专特稿）

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