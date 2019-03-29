除草剂致癌？美法院裁定孟山都赔偿8000万美元

美国加利福尼亚州一个联邦陪审团27日裁决，孟山都公司应赔偿一名男子8000万美元，缘由是这家企业含草甘膦的除草剂“农达”导致他罹患癌症。

作为孟山都的母公司，德国制药和农用化学制品巨头拜耳公司声明将上诉，认为这一舆论认为具有示范效应的裁决不会影响美国后续上万起“农达”诉讼案审理。

【“疏忽”】

加州旧金山一家联邦法院的6人陪审团认定，孟山都对原告埃德温·哈德曼罹患非霍奇金淋巴瘤负有责任，须向哈德曼支付500万美元补偿性赔偿和7500万美元惩罚性赔偿。

陪审团说，哈德曼证明除草剂“农达”的设计有缺陷，生产商孟山都没有就致癌可能发布应有警告，行为“疏忽”。

哈德曼现年70岁，家住旧金山湾区，在自家庭院定期使用“农达”20多年。陪审团代表宣读裁决时，哈德曼搂着妻子玛丽。

他稍后告诉媒体记者，他对裁决“不知所措”，“没有完全意识到（发生了什么）”。

陪审团作出裁决后，哈德曼的律师小组在法庭外的电梯内欢呼。

“正如庭审所显示，自‘农达’40多年前问世以来，孟山都拒绝采取负责任的行动，”律师小组在一份声明中写道，“从孟山都的行为清晰可见，这家企业不在乎‘农达’是否致癌，而是操纵舆论、打压那些对‘农达’提出真实、合法关切的人。”

【不服】

孟山都的母公司拜耳27日对陪审团的裁决表达失望，声明将上诉。“农达”40多年来获广泛使用，全球多个监管方认定这种含草甘膦的除草剂安全、不致癌，“这一裁决不会改变上述事实的分量”。

“农达”上世纪70年代诞生，迄今行销全球大约160个国家和地区。路透社报道，美国环境保护局、欧洲化学品管理局等监管部门先前认定，“农达”所含草甘膦不可能导致患癌。世界卫生组织下属机构国际癌症研究中心2015年得出不同结论：草甘膦“可能是人体致癌物”。

法新社报道，陪审团裁决对拜耳是一次重挫。这家企业去年斥资630亿美元收购孟山都，股票价格因“农达”诉讼而下跌。陪审团19日认定“农达”是导致哈德曼患癌的“重要因素”，拜耳股价应声大跌超过12%。

拜耳指认，上诉将抓住旧金山联邦法院法官文斯·查布里亚的立场前后矛盾，理由是查布里亚2018年作某项裁决时，认定来自原告方的专家意见“立不住”，这次却允许哈德曼一方召集的科学专家作证。

查布里亚把哈德曼案的审理分两个阶段：第一阶段纯凭科学证据确定原告患癌原因；如果认定“农达”致癌，继而进入第二阶段，确定孟山都的责任和赔偿金额。拜耳说，陪审团耗费超过4天时间才得出第一阶段结果、即“农达”致癌，说明陪审员“非常有可能对科学证据存有分歧”。

【“示范”】

舆论认为，陪审团就哈德曼诉孟山都案的裁决有望产生示范效应。

路透社报道，美国现有至少1.12万起“农达”诉讼等候审理，哈德曼案是第二起已获审理的诉讼。在那以前，加州一个陪审团去年8月裁决，孟山都赔偿罹患癌症的前园丁德韦恩·约翰逊2.89亿美元。法官稍后宣判时把赔偿金减少至7800万美元，孟山都已经上诉。

哈德曼案的重要性大过约翰逊案，是法官查布里亚所列三场“示范审理”之一，可以帮助后续诉讼审理确定赔偿金范围、定义和解选项。

查布里亚要处理760多起待审的“农达”诉讼案，定于5月开始第二场“示范审理”。第三场定在今年晚些时候。三场审理均分为确定原因、确定责任两个阶段。

美联社解读，“示范审理”的结果能够帮助律师在继续打官司与和解之间作出选择。不少法律专家说，有利于哈德曼等原告的裁决或许会让原告律师在和解交涉中处于强势。

拜耳说，哈德曼案的裁决结果不会影响后续诉讼审理，因为“每个案子有各自的事实和状况”。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)