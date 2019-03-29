印度成功试射反卫星导弹 巴基斯坦警觉 美国担忧

印度总理纳伦德拉·莫迪27日证实，印度试射一枚反卫星导弹，击落一颗近地轨道卫星，在太空领域取得“重大突破”。

美国代理国防部长帕特里克·沙纳汉警告，印度击毁卫星产生的碎片可能会在太空制造“混乱”。

【印方鼓舞】

“我们的科学家击落300公里外近地轨道一颗运行中的卫星，”莫迪在电视讲话中说，“印度今天实现前所未有的成就，跻身太空强国之列。”

他说，这是印度的“骄傲时刻”。

印度政府说，导弹试射旨在保卫印方太空资产免受他国袭击。

印度亚洲新闻国际通讯社援引政府消息源报道，印度国防研究与发展组织当天11时16分从印度东部奥利萨邦沿海的钱迪普尔综合试验场发射一枚本土制造反卫星导弹，3分钟后击落一颗印方准备淘汰的卫星。

按照印度外交部的说法，这次反卫星武器试验不会在太空中留下碎片，残留物将在数周内落入地球大气层的过程中烧毁。

印度投入太空项目多年。相比西方，印方可提供价格更低廉的地球成像卫星和卫星发射能力。印度火星探测器“曼加里安”号2013年11月发射升空，次年9月抵达环绕火星的运行轨道。印方打算2022年执行首次载人航天任务。

【巴方警觉】

莫迪说，印方试射反卫星导弹是为“保卫……快速发展的印度”，“不针对任何一方”，无意制造战争气氛。在他看来，试射导弹没有违反任何国际公约。印度一贯反对在太空使用武器。

印度外交部声明，印度“无意进入太空军备竞赛”。

试射反卫星导弹已经触发邻国巴基斯坦警觉。巴基斯坦现有多颗卫星。

巴基斯坦外交部27日在一份声明中说，太空“属于全人类，每个国家都有责任避免从事可能导致太空军事化的活动”。

路透社报道，印度防务研究人员先前多次向政府申请试射反卫星导弹，但多届政府因担心触发国际批评而予以拒绝。

法新社解读，印度选举在即，成功试射反卫星导弹有利于提振莫迪和印度人民党的选情。印度联邦议会人民院、即下院选举定于4月11日开始，分7个阶段，5月23日宣布结果。

【美方担忧】

美国代理防长沙纳汉27日视察美军南方司令部时告诉媒体记者，美方正在评估印度试射反卫星导弹的后果。“我们都生活在太空中，不要制造混乱。”

他说，鉴于全球越来越依赖太空，有必要就利用太空制定规则。

美国是第一个掌握摧毁卫星技术的国家，1959年率先试射反卫星导弹。

美国空军航天司令部中将戴维·汤普森27日在国会参议院军事委员会作证时说，美方正在跟踪由印方试射导弹在太空中产生的270块物体，国际空间站暂时没有受到威胁。

国家航空航天局局长吉姆·布里登斯廷告诉众议院拨款委员会，反卫星导弹试射产生的影响可能长期存在。

美国米德尔伯里国际研究学院研究员杰弗里·刘易斯说：“反卫星导弹的威胁之一是它损坏了目标，留下一堆致命残片，威胁其他卫星。极端情况下，一次碰撞可能触发另一次碰撞，形成连锁反应。”

他提醒，导弹试射可以尽可能地减少上述风险，但如果在实战中使用这类导弹，“将对同一高度轨道上的所有卫星构成实际威胁”。（杜鹃）（新华社专特稿）

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