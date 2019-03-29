若协议获批英首相愿让位“脱欧”结局难定

英国议会下院27日就退出欧洲联盟事宜的第一轮“指示性投票”未能找到“最大公约数”，当天表决的8种方案均遭否决。

英国首相特雷莎·梅同一天向保守党议员承诺，只要“脱欧”协议能获议会下院批准，她愿提前卸任。这一重大让步换来部分保守党要员认可。

然而，“脱欧”协议能否诉诸表决并通过、议会下院能否用第二轮“指示性投票”确定前行方向仍未可知。英国是否会、如何以及何时“脱欧”依然是悬念。

【议会乏共识】

英国议会下院议员当天以书面投票方式，对8种“脱欧”方案作“赞成”或“反对”选择。表决结果显示，没有任何一种方案获得多数人支持。

其中，把“脱欧”协议诉诸全体公民投票、“脱欧”后与欧盟构建新关税同盟和最大反对党工党版“脱欧”方案获得至少200张赞成票。路透社注意到，前两种方案所获支持多于“脱欧”协议本月12日第二次表决时。

议会下院议长约翰·伯科说，同意议员们4月1日作第二轮辩论，这一进程没有理由不再继续。28日表决旨在“筛选”一些选项，从中选定“最受欢迎”选项。

美联社报道，如果议会下院4月1日经表决选定一种方案，会要求政府与欧盟磋商。但方案不具备法律约束力，政府不一定遵循议会所作选择。

英国“脱欧”事务大臣斯蒂芬·巴克利认为，当天表决结果“强化我们‘政府谈判达成的协议是最优选项’的观点”。

议会下院当天唯一通过的事项是，同意把“脱欧”日期从现有法律规定的格林尼治时间3月29日23时改为5月22日22时或4月12日22时。表决结果为441票赞成、105票反对。

【首相愿辞职】

特雷莎·梅同一天在议会下院另一个会议厅告诉大约300名保守党议员，“已清晰听到议会党团呼声，知道大家在‘脱欧’第二阶段谈判时想用新策略、新领导人，我不会挡路”。她已准备早于原定计划辞任首相，“以便为我们的国家和政党做正确的事”。“我们需要让协议通过，实现‘脱欧’。”

特雷莎·梅没有明确辞职的具体时间。如果“脱欧”协议获通过，她应在5月22日以后卸任党首，在保守党选出新党首后辞任首相。5月22日是英欧最新商定的“有协议脱欧”日期。

英国广播公司报道，特雷莎·梅的讲话数次遭强硬“疑欧”派保守党议员打断，不少人表达有意支持“脱欧”协议。

“疑欧”派欧洲研究组织领导人雅各布·里斯－莫格称赞英国首相“非常有尊严”。一直与特雷莎·梅“唱反调”的前外交大臣鲍里斯·约翰逊随后宣布支持“脱欧”协议。约翰逊是可能接任保守党党首的人选之一。

25日领导议会“破天荒”从政府手中夺过议程决定权的保守党议员奥利弗·莱特温希望，议员们能在第二轮“指示性投票”前先支持“脱欧”协议。

【前路难清晰】

“脱欧”协议本周能否诉诸表决仍是未知数。特雷莎·梅先前提出，只会在确定“稳赢”时才会让议会下院第三次表决协议。表决时间最早为29日。

英国议会下院议长伯科27日重申，拒绝表决“实质内容不变”的“脱欧”协议。首相府发言人则指出，“脱欧”协议经由上周欧盟峰会磋商已就爱尔兰边界“备份安排”获得“额外保证”，且“脱欧”正式日期已改动。

即便“脱欧”协议能诉诸表决，它依然缺乏关键支持。按照英国广播公司政治新闻编辑劳拉·库恩斯伯格的说法，特雷莎·梅已报出辞职的“终极出价”，是任何领导人所能采取的最高姿态；然而，数小时后，她推动的“脱欧”进程便遭保守党政治盟友北爱尔兰民主统一党封堵。

北爱民主统一党领导人阿琳·福斯特说，没有看到“备份安排”出现她所希望的“必要改变”。“备份安排”恐造成英国分裂，该党将继续反对“脱欧”协议。副党首奈杰尔·多兹宣布，不会在关乎领土完整问题上投弃权票。

不清楚议会下院第二轮“指示性投票”会就哪些方案表决。美联社分析，议会可能推动英国以较软方式“脱欧”。这需要英国申请大幅延期“脱欧”并参加5月下旬的欧洲议会选举。

路透社指出“脱欧”最可能出现的情境：“无协议脱欧”或英国延期“脱欧”以便解散议会、重新选举。按照法新社的说法，欧盟委员会提议英国至少今年年底前不“脱欧”，以便选出新首相。这同时为议会重新选举或“脱欧”二次公投留出时间。（海洋）（新华社专特稿）

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