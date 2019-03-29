日本将编程列为小学必修课

日本传统工业虽强，但却常常感叹没有比尔·盖茨那样的人物。为此，日本政府不断加强对IT人才的培养，继之前将编程列为中学必修课后，又决定让小学生也学编程。
据日本经济新闻27日报道，日本文部科学省26日公布新教科书审定结果，要求从明年4月起，将编程作为必修内容加入小学算术和理科教科书中。
按照新修订的小学6年级理科课本，日本学生需学会使用“点亮”“熄灭”“反复”等指令，掌握让发光二极管(LED)按照预想的次数点亮熄灭的编程内容。
尽管一些企业把这看作新的机会并予以支持，可很多小学对导入编程课程的态度比较消极。日本文部科学省调查显示，目前在全国教育委员会所属小学中，有69%表示还没有为开设编程课程做好准备。位于偏远地区与那国岛教育人士认为，日本政府的实施办法和目的非常暧昧，可能最终无法落实。
据悉，到2020年，日本IT人才预计将出现29万人的空缺，到了2030年，空缺将达到59万人。为此，日本政府把编程必修化写入日本经济成长战略。实际上，英国早在2014年就规定，5到16岁必须学习编程，韩国在2007年就规定初等教育起必修编程课。日本为此深感落后，因此决定把编程课尽早必修化，并希望以此为契机，形成全国各界协力、共同积极推进的态势。(孙秀萍)
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】