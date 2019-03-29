中国移动国际CMLink移动通信服务登陆泰国

人民网曼谷3月28日电（记者 林芮）中国移动国际CMLink联合泰国移动运营商TrueMove H28日在曼谷推出了首个针对在泰华人华侨、中资中企驻泰的企业员工和家属、在泰泰国留学生以及游客的移动通信服务——CMLink TrueMove H泰国4G SIM卡。
据介绍，该服务是中国移动国际面向全球海外华侨华人推出的CMLink会员权益的一部分。用户可通过CMLink会员网站登记成为会员，以获得这一权益。
中国移动国际推出的CMLink会员服务，用户可通过CMLink会员网站以及公众号，管理海外通信服务，并获取各种数字化业务。该项服务于2017年和2018年相继登陆英国和日本。泰国是中国移动国际在东南亚提供此项服务的首个国家。
据介绍，CMLink TrueMove H泰国4G SIM的特色包括：关联家乡号，登记后可免费把发送至中国移动国内号码的短信转接至CMLink泰国号码上；在泰国免费拨打中国移动国内号码1000分钟；具备多种短期、长期套餐，不限流量，达量减速；免流量上微信、微博、QQ；支持多种支付方式，包括微信支付、支付宝、银联等。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】